https://ria.ru/20251130/futbol-2058769089.html
"Реал Сосьедад" с Захаряном в составе проиграл "Вильярреалу"
"Реал Сосьедад" с Захаряном в составе проиграл "Вильярреалу" - РИА Новости Спорт, 30.11.2025
"Реал Сосьедад" с Захаряном в составе проиграл "Вильярреалу"
"Реал Сосьедад" проиграл "Вильярреалу" в домашнем матче 14-го тура чемпионата Испании по футболу. РИА Новости Спорт, 30.11.2025
2025-11-30T18:06:00+03:00
2025-11-30T18:06:00+03:00
2025-11-30T18:31:00+03:00
спорт
арсен захарян
айосе перес
карлос солер
вильярреал
реал сосьедад
чемпионат испании по футболу
футбол
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/03/1970214620_0:73:1080:681_1920x0_80_0_0_1531f022efae253e3f4f8fc2e499d1b6.jpg
/20251130/futbol-2058760549.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/03/1970214620_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_0f01e44e0b86fb9d7e3d3bc7ffc34724.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, арсен захарян, айосе перес, карлос солер, вильярреал, реал сосьедад, чемпионат испании по футболу
Спорт, Арсен Захарян, Айосе Перес, Карлос Солер, Вильярреал, Реал Сосьедад, Чемпионат Испании по футболу, Футбол
"Реал Сосьедад" с Захаряном в составе проиграл "Вильярреалу"
"Реал Сосьедад" проиграл "Вильярреалу" в домашнем матче Ла Лиги