"Реал Сосьедад" с Захаряном в составе проиграл "Вильярреалу" - РИА Новости Спорт, 30.11.2025
Футбол
 
18:06 30.11.2025 (обновлено: 18:31 30.11.2025)
"Реал Сосьедад" с Захаряном в составе проиграл "Вильярреалу"
"Реал Сосьедад" с Захаряном в составе проиграл "Вильярреалу"
спорт, арсен захарян, айосе перес, карлос солер, вильярреал, реал сосьедад, чемпионат испании по футболу
Спорт, Арсен Захарян, Айосе Перес, Карлос Солер, Вильярреал, Реал Сосьедад, Чемпионат Испании по футболу, Футбол
"Реал Сосьедад" с Захаряном в составе проиграл "Вильярреалу"

"Реал Сосьедад" проиграл "Вильярреалу" в домашнем матче Ла Лиги

© Соцсети сборной РоссииАрсен Захарян
Арсен Захарян - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
© Соцсети сборной России
Арсен Захарян. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. "Реал Сосьедад" проиграл "Вильярреалу" в домашнем матче 14-го тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча, которая прошла в воскресенье в Сан-Себастьяне, завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей, у которых отличились Айосе Перес (31-я минута) и Альберто Молейро (57, 90+5). В составе хозяев забили Карлос Солер (61) и Андер Барренечеа (87). Российский полузащитник "Реал Сосьедад" Арсен Захарян вышел на замену на 77-й минуте и результативными действиями не отметился.
Чемпионат Испании по футболу
30 ноября 2025 • начало в 16:00
Завершен
Реал Сосьедад
2 : 3
Вильярреал
60‎’‎ • Карлос Солер
(Такэфуса Кубо)
87‎’‎ • Андер Барренечеа
31‎’‎ • Айосе Перес
(Альфонсо Педраса)
57‎’‎ • Альберто Молейро
(Айосе Перес)
90‎’‎ • Альберто Молейро
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Вильярреал" продлил победную серию до пяти матчей и с 32 очками вышел на второе место в турнирной таблице. "Реал Сосьедад" (16 очков) располагается на десятой позиции.
Вчера, 17:02
 
