Кордоба стал лучшим бомбардиром в истории "Краснодара"
Футбол
 
30.11.2025
Кордоба стал лучшим бомбардиром в истории "Краснодара"
россия, джон кордоба, федор смолов, крылья советов, краснодар
Футбол, Россия, Джон Кордоба, Федор Смолов, Крылья Советов, Краснодар
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкДжон Кордоба
Джон Кордоба - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Джон Кордоба. Архивное фото
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Колумбийский нападающий Джон Кордоба стал лучшим бомбардиром в истории футбольного клуба "Краснодар".
32-летний нападающий в воскресенье отметился голом в домашнем матче 17-го тура чемпионата России по футболу против самарских "Крыльев Советов".
Забитый мяч стал для колумбийца 69-м в 138 матчах в составе "Краснодара", он обошел россиянина Федора Смолова (68 голов в 125 матчах).
Кордоба выступает в составе "Краснодара" с лета 2021 года. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2027 года. В составе команды он стал победителем чемпионата России в прошлом сезоне.
 
ФутболРоссияДжон КордобаФедор СмоловКрылья СоветовКраснодар
 
