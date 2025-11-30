https://ria.ru/20251130/futbol-2058745862.html
Кордоба стал лучшим бомбардиром в истории "Краснодара"
Кордоба стал лучшим бомбардиром в истории "Краснодара"
Колумбийский нападающий Джон Кордоба стал лучшим бомбардиром в истории футбольного клуба "Краснодар". РИА Новости Спорт, 30.11.2025
россия
Кордоба стал лучшим бомбардиром в истории "Краснодара"
