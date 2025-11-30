Талалаев получил карточку за саркастические аплодисменты

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Главный тренер калининградского футбольного клуба "Балтика" Андрей Талалаев получил предупреждение в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского "Спартака" за саркастические аплодисменты в адрес главного арбитра Кирилла Левникова, говорится в протоколе встречи.

Встреча, которая прошла в субботу, завершилась поражением "красно-белых" со счетом 0:1.

За оскорбительные слова и жесты в адрес официальных лиц матча регламент лиги предусматривает дисквалификацию от двух до четырех игр и штраф до 500 тысяч рублей.