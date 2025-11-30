Более 700 тысяч билетов продали на Арабский кубок по футболу

ДОХА, 29 ноя - РИА Новости. Организаторы Кубка арабских наций по футболу под эгидой ФИФА продали более 700 тысяч билетов на турнир, который пройдет с 1 по 18 декабря в Катаре, сообщил журналистам в субботу местный организационный комитет.
"На данный момент продано 700,6 тысяч билетов. При этом 210,2 тысячи из них были приобретены болельщиками за пределами Катара, что подтверждает региональную привлекательность турнира", - отметили организаторы Арабского кубка.
По их данным, больше всего билетов на матчи группового этапа купили болельщики из Катара, Иордании и Саудовской Аравии.
Цена одного билета начинается от 25 риалов (около 7 долларов).
Первый матч арабского футбольного турнира этого года между командами Катара и Палестины пройдет на построенном к чемпионату мира 2022 года стадионе Аль-Бейт в виде бедуинского шатра на севере Катара. Этот стадион может вместить 60 тысяч зрителей.
Кубок арабских наций по футболу с 2021 года проводится под эгидой ФИФА в Катаре.
