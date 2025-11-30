Более 700 тысяч билетов продали на Арабский кубок по футболу

ДОХА, 29 ноя - РИА Новости. Организаторы Кубка арабских наций по футболу под эгидой ФИФА продали более 700 тысяч билетов на турнир, который пройдет с 1 по 18 декабря в Катаре, сообщил журналистам в субботу местный организационный комитет.