"Фламенго" третий раз за шесть лет выиграл Кубок Либертадорес

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. "Фламенго" победил "Палмейрас" в бразильском финале розыгрыша Кубка Либертадорес, проводимого среди лучших клубов стран Южной Америки.
Встреча в Лиме завершилась со счетом 1:0. Гол на 67-й минуте забил экс-защитник "Реала", "Манчестер Сити" и "Ювентуса" Данило.
В матче принимали участие экс-игроки Российской премьер-лиги (РПЛ) Бруно Фукс (ЦСКА), Мурило ("Локомотив"), Келвен (ЦСКА) в составе "Палмейраса", а также Хорхе Карраскаль ("Динамо") из "Фламенго".
Для "Фламенго" из Рио-де-Жанейро эта победа стала четвертой в истории и третьей за шесть лет. Чаще Кубок Либертадорес выигрывали только аргентинские "Индепендьенте" (7) и "Бока Хуниорс" (6), а также уругвайский "Пеньяроль" (5). Бразильские клубы неизменно выигрывают Кубок Либертадорес с 2019 года. На счету аргентинских и бразильских команд стало по 25 титулов главного южноамериканского турнира.
Благодаря победе "Фламенго" квалифицировался на клубный чемпионат мира, который пройдет в 2029 году.