"Фламенго" третий раз за шесть лет выиграл Кубок Либертадорес

"Фламенго" обыграл "Палмейрас" в бразильском финале Кубка Либертадорес

© Соцсети "Фламенго" Футболисты "Фламенго" и "Палмейраса" © Соцсети "Фламенго"