Чемпионку Европы дисквалифицировали за укус соперницы на турнире

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Двукратная чемпионка Европы по дзюдо француженка Леа Фонтен была дисквалифицирована на турнире Большого шлема в Абу-Даби за укус соперницы во время поединка.

Инцидент произошел в схватке первого круга против итальянки Эрики Симонетти в весовой категории свыше 78 кг. В начале поединка обе дзюдоистки получили по замечанию за пассивное ведение борьбы. Затем Фонтен попыталась выполнить бросок через бедро, но оказалась на животе, после чего соперница предприняла попытку перейти в партер. После команды судьи Симонетти встала и обратилась за медицинской помощью, продемонстрировав травму на левой руке.

После медицинского тайм-аута арбитр объявил дисквалификацию Фонтен, указав на нарушение в виде укуса соперницы. Представители французской команды сообщили L'Equipe, что контакт зубов Фонтен с рукой соперницы мог произойти из-за давления в области лица во время борьбы на полу. Симонетти продолжила участие в турнире и завоевала бронзовую медаль.

Фонтен 24 года. На ее счету два серебра чемпионатов мира среди смешанных команд (2021, 2024), две победы на первенствах Европы в той же дисциплине (2022, 2024) и три золота на турнирах Большого шлема. Также француженка побеждала на ЧМ среди юниоров в 2021 году.