Рейтинг@Mail.ru
Чемпионку Европы дисквалифицировали за укус соперницы на турнире - РИА Новости Спорт, 30.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Октагон UFC - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Единоборства
 
19:20 30.11.2025 (обновлено: 19:30 30.11.2025)
https://ria.ru/20251130/dzyudo-2058777484.html
Чемпионку Европы дисквалифицировали за укус соперницы на турнире
Чемпионку Европы дисквалифицировали за укус соперницы на турнире - РИА Новости Спорт, 30.11.2025
Чемпионку Европы дисквалифицировали за укус соперницы на турнире
Двукратная чемпионка Европы по дзюдо француженка Леа Фонтен была дисквалифицирована на турнире Большого шлема в Абу-Даби за укус соперницы во время поединка. РИА Новости Спорт, 30.11.2025
2025-11-30T19:20:00+03:00
2025-11-30T19:30:00+03:00
единоборства
спорт
абу-даби
европа
оаэ
дзюдо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155869/51/1558695134_0:180:3320:2048_1920x0_80_0_0_b44c05dbf086454ed98d7fb36c94d44a.jpg
/20251129/tasuev-2058637526.html
/20251128/bliev-2058423386.html
абу-даби
европа
оаэ
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155869/51/1558695134_258:0:2989:2048_1920x0_80_0_0_f8e02b66676afb0cb7a524751408fc17.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, абу-даби, европа, оаэ, дзюдо
Единоборства, Спорт, Абу-Даби, Европа, ОАЭ, Дзюдо
Чемпионку Европы дисквалифицировали за укус соперницы на турнире

Чемпионку Европы по дзюдо Фонтен дисквалифицировали на турнире за укус соперницы

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкДзюдо
Дзюдо - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Дзюдо. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Двукратная чемпионка Европы по дзюдо француженка Леа Фонтен была дисквалифицирована на турнире Большого шлема в Абу-Даби за укус соперницы во время поединка.
Инцидент произошел в схватке первого круга против итальянки Эрики Симонетти в весовой категории свыше 78 кг. В начале поединка обе дзюдоистки получили по замечанию за пассивное ведение борьбы. Затем Фонтен попыталась выполнить бросок через бедро, но оказалась на животе, после чего соперница предприняла попытку перейти в партер. После команды судьи Симонетти встала и обратилась за медицинской помощью, продемонстрировав травму на левой руке.
Дзюдо - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
Российский дзюдоист Тасуев завоевал серебро на турнире Большого шлема
29 ноября, 18:08
После медицинского тайм-аута арбитр объявил дисквалификацию Фонтен, указав на нарушение в виде укуса соперницы. Представители французской команды сообщили L'Equipe, что контакт зубов Фонтен с рукой соперницы мог произойти из-за давления в области лица во время борьбы на полу. Симонетти продолжила участие в турнире и завоевала бронзовую медаль.
Фонтен 24 года. На ее счету два серебра чемпионатов мира среди смешанных команд (2021, 2024), две победы на первенствах Европы в той же дисциплине (2022, 2024) и три золота на турнирах Большого шлема. Также француженка побеждала на ЧМ среди юниоров в 2021 году.
Турнир в Абу-Даби стал первым с момента возвращения россиянам права выступать под своими флагом и гимном. Победителем общего медального зачета соревнований в столице ОАЭ стала сборная России, на счету которой две золотые и четыре серебряные награды. 27 ноября исполком Международной федерации дзюдо (IJF) проголосовал за возвращение права россиянам участвовать в международных соревнованиях с национальной символикой.
Аюб Блиев - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Российский дзюдоист взял первое золото после возвращения флага
28 ноября, 16:51
 
ЕдиноборстваСпортАбу-ДабиЕвропаОАЭДзюдо
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Амур
    Сочи
    0
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Адмирал
    Динамо Минск
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Краснодар
    Крылья Советов
    5
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ахмат
    Динамо Москва
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ростов
    Локомотив
    1
    3
  • Футбол
    Завершен
    Вест Хэм
    Ливерпуль
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Зенит
    Рубин
    1
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Айлендерс
    Вашингтон
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Жирона
    Реал Мадрид
    1
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала