Чемпионку Европы дисквалифицировали за укус соперницы на турнире
Двукратная чемпионка Европы по дзюдо француженка Леа Фонтен была дисквалифицирована на турнире Большого шлема в Абу-Даби за укус соперницы во время поединка. РИА Новости Спорт, 30.11.2025
Чемпионку Европы дисквалифицировали за укус соперницы на турнире
Чемпионку Европы по дзюдо Фонтен дисквалифицировали на турнире за укус соперницы
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Двукратная чемпионка Европы по дзюдо француженка Леа Фонтен была дисквалифицирована на турнире Большого шлема в Абу-Даби за укус соперницы во время поединка.
Инцидент произошел в схватке первого круга против итальянки Эрики Симонетти в весовой категории свыше 78 кг. В начале поединка обе дзюдоистки получили по замечанию за пассивное ведение борьбы. Затем Фонтен попыталась выполнить бросок через бедро, но оказалась на животе, после чего соперница предприняла попытку перейти в партер. После команды судьи Симонетти встала и обратилась за медицинской помощью, продемонстрировав травму на левой руке.
После медицинского тайм-аута арбитр объявил дисквалификацию Фонтен, указав на нарушение в виде укуса соперницы. Представители французской команды сообщили L'Equipe, что контакт зубов Фонтен с рукой соперницы мог произойти из-за давления в области лица во время борьбы на полу. Симонетти продолжила участие в турнире и завоевала бронзовую медаль.
Фонтен 24 года. На ее счету два серебра чемпионатов мира среди смешанных команд (2021, 2024), две победы на первенствах Европы
в той же дисциплине (2022, 2024) и три золота на турнирах Большого шлема. Также француженка побеждала на ЧМ среди юниоров в 2021 году.
Турнир в Абу-Даби
стал первым с момента возвращения россиянам права выступать под своими флагом и гимном. Победителем общего медального зачета соревнований в столице ОАЭ
стала сборная России
, на счету которой две золотые и четыре серебряные награды. 27 ноября исполком Международной федерации дзюдо (IJF) проголосовал за возвращение права россиянам участвовать в международных соревнованиях с национальной символикой.