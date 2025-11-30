Рейтинг@Mail.ru
"Денвер" с дабл-даблом Йокича обыграл "Финикс" в матче НБА
Баскетбол
Баскетбол
 
08:46 30.11.2025 (обновлено: 11:43 30.11.2025)
"Денвер" с дабл-даблом Йокича обыграл "Финикс" в матче НБА
"Денвер" с дабл-даблом Йокича обыграл "Финикс" в матче НБА - РИА Новости Спорт, 30.11.2025
"Денвер" с дабл-даблом Йокича обыграл "Финикс" в матче НБА
"Денвер Наггетс" обыграл "Финикс Санз" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). РИА Новости Спорт, 30.11.2025
спорт, аризона, диллон брукс, никола йокич, денвер наггетс, финикс санз, бостон селтикс
Баскетбол, Спорт, Аризона, Диллон Брукс, Никола Йокич, Денвер Наггетс, Финикс Санз, Бостон Селтикс
"Денвер" с дабл-даблом Йокича обыграл "Финикс" в матче НБА

Дабл-дабл Йокича помог "Денверу" обыграть "Финикс" в матче НБА

Центровой "Денвер Наггетс" Никола Йокич
Центровой Денвер Наггетс Никола Йокич - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
© Фото : Пресс-служба "Денвер Наггетс"
Центровой "Денвер Наггетс" Никола Йокич. Архивное фото
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. "Денвер Наггетс" обыграл "Финикс Санз" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Аризоне завершилась со счетом 130:112 (30:25, 33:35, 33:25, 34:27) в пользу "Денвера". Самым результативным игроком встречи стал баскетболист "Финикса" Диллон Брукс, набравший 27 очков. У "Денвера" Никола Йокич оформил дабл-дабл (26 очков, 10 передач).
НБА
30 ноября 2025 • начало в 05:00
Завершен
Финикс
112 : 130
Денвер
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Денвер" занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в своем активе 14 побед при 5 поражениях. "Финикс" (12 побед, 9 поражений) располагается на седьмой строчке.
Результаты других матчей:
"Миннесота Тимбервулвз" - "Бостон Селтикс" - 119:115;
"Шарлотт Хорнетс" - "Торонто Рэпторс" - 118:111;
"Индиана Пэйсерс" - "Чикаго Буллз" - 103:101;
"Майами Хит" - "Детройт Пистонс" - 135:138;
"Голден Стэйт Уорриорз" - "Нью-Орлеан Пеликанс" - 104:96;
"Милуоки Бакс" - "Бруклин Нетс" - 116:99;
"Лос-Анджелес Клипперс" - "Даллас Маверикс" - 110:114.
Дабл-дабл Йокича не спас "Денвер" от поражения "Бостону"
3 марта, 00:48
Дабл-дабл Йокича не спас "Денвер" от поражения "Бостону"
3 марта, 00:48
 
Баскетбол
 
