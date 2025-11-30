https://ria.ru/20251130/denver-2058693061.html
"Денвер" с дабл-даблом Йокича обыграл "Финикс" в матче НБА
2025-11-30T08:46:00+03:00
2025-11-30T08:46:00+03:00
2025-11-30T11:43:00+03:00
аризона
"Денвер" с дабл-даблом Йокича обыграл "Финикс" в матче НБА
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. "Денвер Наггетс" обыграл "Финикс Санз" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Аризоне
завершилась со счетом 130:112 (30:25, 33:35, 33:25, 34:27) в пользу "Денвера". Самым результативным игроком встречи стал баскетболист "Финикса" Диллон Брукс
, набравший 27 очков. У "Денвера" Никола Йокич
оформил дабл-дабл (26 очков, 10 передач).
30 ноября 2025 • начало в 05:00
Завершен
"Денвер" занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в своем активе 14 побед при 5 поражениях. "Финикс" (12 побед, 9 поражений) располагается на седьмой строчке.
Результаты других матчей:
"Миннесота Тимбервулвз" - "Бостон Селтикс" - 119:115;
"Шарлотт Хорнетс" - "Торонто Рэпторс" - 118:111;
"Индиана Пэйсерс" - "Чикаго Буллз" - 103:101;
"Майами Хит" - "Детройт Пистонс" - 135:138;
"Голден Стэйт Уорриорз" - "Нью-Орлеан Пеликанс" - 104:96;
"Милуоки Бакс" - "Бруклин Нетс" - 116:99;
"Лос-Анджелес Клипперс" - "Даллас Маверикс" - 110:114.