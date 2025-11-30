Рейтинг@Mail.ru
"Арсенал" и "Челси" сыграли вничью в лондонском дерби - РИА Новости Спорт, 30.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
21:30 30.11.2025
https://ria.ru/20251130/chelsi-2058790359.html
"Арсенал" и "Челси" сыграли вничью в лондонском дерби
"Арсенал" и "Челси" сыграли вничью в лондонском дерби - РИА Новости Спорт, 30.11.2025
"Арсенал" и "Челси" сыграли вничью в лондонском дерби
"Челси" сыграл вничью с "Арсеналом" в домашнем матче 13-го тура чемпионата Англии по футболу. РИА Новости Спорт, 30.11.2025
2025-11-30T21:30:00+03:00
2025-11-30T21:30:00+03:00
футбол
спорт
микель мерино
трево чалоба
челси
арсенал (лондон)
английская премьер-лига (апл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/19/1834266693_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_85e4a4ddeab157d517829bae0b2a379e.jpg
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/19/1834266693_93:0:1024:698_1920x0_80_0_0_0af75b22ddd60cb0f2e41625f1242707.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, микель мерино, трево чалоба, челси, арсенал (лондон), английская премьер-лига (апл)
Футбол, Спорт, Микель Мерино, Трево Чалоба, Челси, Арсенал (Лондон), Английская премьер-лига (АПЛ)
"Арсенал" и "Челси" сыграли вничью в лондонском дерби

"Челси" в меньшинстве сыграл вничью с "Арсеналом" в матче АПЛ

© twitterТрево Чалоба
Трево Чалоба - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
© twitter
Читать в
Дзен
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. "Челси" сыграл вничью с "Арсеналом" в домашнем матче 13-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча, которая прошла в воскресенье в Лондоне, завершилась со счетом 1:1. Гол "Челси", футболисты которого играли в меньшинстве с 38-й минуты после удаления Мойзеса Кайседо, на счету Трево Чалобы (48-я минута), в составе "канониров" отличился Микель Мерино (59).
"Челси" с 24 очками идет на третьем месте в турнирной таблице, которую возглавляет "Арсенал" (30 очков).
Английская премьер-лига (АПЛ)
30 ноября 2025 • начало в 19:30
Завершен
Челси
1 : 1
Арсенал
48‎’‎ • Трево Шалоба
(Рис Джеймс)
59‎’‎ • Микель Мерино
(Букайо Сака)
Календарь Турнирная таблица История встреч
 
ФутболСпортМикель МериноТрево ЧалобаЧелсиАрсенал (Лондон)АПЛ 2025-2026 (Английская Премьер-лига по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Амур
    Сочи
    0
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Адмирал
    Динамо Минск
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Краснодар
    Крылья Советов
    5
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ахмат
    Динамо Москва
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ростов
    Локомотив
    1
    3
  • Футбол
    Завершен
    Вест Хэм
    Ливерпуль
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Зенит
    Рубин
    1
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Айлендерс
    Вашингтон
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Жирона
    Реал Мадрид
    1
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала