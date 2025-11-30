https://ria.ru/20251130/chelsi-2058790359.html
"Арсенал" и "Челси" сыграли вничью в лондонском дерби
"Арсенал" и "Челси" сыграли вничью в лондонском дерби - РИА Новости Спорт, 30.11.2025
"Арсенал" и "Челси" сыграли вничью в лондонском дерби
"Челси" сыграл вничью с "Арсеналом" в домашнем матче 13-го тура чемпионата Англии по футболу. РИА Новости Спорт, 30.11.2025
2025-11-30T21:30:00+03:00
2025-11-30T21:30:00+03:00
2025-11-30T21:30:00+03:00
футбол
спорт
микель мерино
трево чалоба
челси
арсенал (лондон)
английская премьер-лига (апл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/19/1834266693_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_85e4a4ddeab157d517829bae0b2a379e.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/19/1834266693_93:0:1024:698_1920x0_80_0_0_0af75b22ddd60cb0f2e41625f1242707.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, микель мерино, трево чалоба, челси, арсенал (лондон), английская премьер-лига (апл)
Футбол, Спорт, Микель Мерино, Трево Чалоба, Челси, Арсенал (Лондон), Английская премьер-лига (АПЛ)
"Арсенал" и "Челси" сыграли вничью в лондонском дерби
"Челси" в меньшинстве сыграл вничью с "Арсеналом" в матче АПЛ