Умер рекордсмен "Вест Хэма" по количеству матчей
Умер рекордсмен "Вест Хэма" по количеству матчей - РИА Новости Спорт, 30.11.2025
Умер рекордсмен "Вест Хэма" по количеству матчей
Английский футболист Билли Бондс, который является рекордсменом "Вест Хэма" по количеству сыгранных матчей, скончался на 80-м году жизни, сообщается на сайте... РИА Новости Спорт, 30.11.2025
2025
Умер рекордсмен "Вест Хэма" по количеству матчей
Рекордсмен "Вест Хэма" по количеству матчей Бондс умер в возрасте 79 лет
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Английский футболист Билли Бондс, который является рекордсменом "Вест Хэма" по количеству сыгранных матчей, скончался на 80-м году жизни, сообщается на сайте "молотобойцев".
"С тяжелым сердцем сообщаем, что сегодня мы потеряли нашего любимого папу. Он был предан своей семье и был самым добрым, верным, самоотверженным и любящим человеком. Он всем сердцем любил "Вест Хэм" и его замечательных болельщиков, дорожил каждой минутой, проведенной в клубе. Он навсегда останется в наших сердцах, нам его вечно будет не хватать. Мы утешаемся мыслью, что его наследие будет жить вечно", - приводит клуб заявление семьи Бондса.
В активе Бондса в составе "Вест Хэма" 799 встреч. Он был капитаном команды и выиграл вместе с "молотобойцами" два Кубка Англии. В качестве тренера Бондс дважды выводил "Вест Хэм" в высший дивизион чемпионата Англии.