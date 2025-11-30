Рейтинг@Mail.ru
Умер рекордсмен "Вест Хэма" по количеству матчей - РИА Новости Спорт, 30.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
16:04 30.11.2025
https://ria.ru/20251130/bonds-2058749280.html
Умер рекордсмен "Вест Хэма" по количеству матчей
Умер рекордсмен "Вест Хэма" по количеству матчей - РИА Новости Спорт, 30.11.2025
Умер рекордсмен "Вест Хэма" по количеству матчей
Английский футболист Билли Бондс, который является рекордсменом "Вест Хэма" по количеству сыгранных матчей, скончался на 80-м году жизни, сообщается на сайте... РИА Новости Спорт, 30.11.2025
2025-11-30T16:04:00+03:00
2025-11-30T16:04:00+03:00
футбол
спорт
вест хэм юнайтед
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/69583/35/695833522_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_be1096e600b69e4dd0c14726ae733cfd.jpg
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/69583/35/695833522_249:0:2000:1313_1920x0_80_0_0_a9cdda70699c96471aaf4feae1cd1236.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, вест хэм юнайтед
Футбол, Спорт, Вест Хэм Юнайтед
Умер рекордсмен "Вест Хэма" по количеству матчей

Рекордсмен "Вест Хэма" по количеству матчей Бондс умер в возрасте 79 лет

© Фото : Frank Tewksbury/Evening Standard/Rex/FotodomГарри Реднапп и Билли Бондс
Гарри Реднапп и Билли Бондс - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
© Фото : Frank Tewksbury/Evening Standard/Rex/Fotodom
Читать в
Дзен
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Английский футболист Билли Бондс, который является рекордсменом "Вест Хэма" по количеству сыгранных матчей, скончался на 80-м году жизни, сообщается на сайте "молотобойцев".
"С тяжелым сердцем сообщаем, что сегодня мы потеряли нашего любимого папу. Он был предан своей семье и был самым добрым, верным, самоотверженным и любящим человеком. Он всем сердцем любил "Вест Хэм" и его замечательных болельщиков, дорожил каждой минутой, проведенной в клубе. Он навсегда останется в наших сердцах, нам его вечно будет не хватать. Мы утешаемся мыслью, что его наследие будет жить вечно", - приводит клуб заявление семьи Бондса.
В активе Бондса в составе "Вест Хэма" 799 встреч. Он был капитаном команды и выиграл вместе с "молотобойцами" два Кубка Англии. В качестве тренера Бондс дважды выводил "Вест Хэм" в высший дивизион чемпионата Англии.
 
ФутболСпортВест Хэм Юнайтед
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Амур
    Сочи
    0
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Адмирал
    Динамо Минск
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Краснодар
    Крылья Советов
    5
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ахмат
    Динамо Москва
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ростов
    Локомотив
    1
    3
  • Футбол
    Завершен
    Вест Хэм
    Ливерпуль
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Зенит
    Рубин
    1
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Айлендерс
    Вашингтон
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Жирона
    Реал Мадрид
    1
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала