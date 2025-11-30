Фанат "Эксельсиора" пробежал 72 километра до арены "Аякса" в знак протеста

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Болельщик "Эксельсиора" Дилан Метселаар пробежал 72 километра из Роттердама до стадиона "Аякса" в Амстердаме в знак протеста из-за высоких цен на парковочные места у стадиона.

Встреча между командами прошла 22 ноября в Амстердаме и завершилась победой " Эксельсиора " со счетом 2:1. Клуб из Роттердама обыграл " Аякс " в рамках чемпионата Нидерландов впервые с декабря 2007 года.

Отмечается, что изначально болельщик планировал в целом не посещать матч из-за высокой стоимости парковки - 21 евро, но позднее принял решение добраться до стадиона в Амстердаме без помощи транспортных средств.

"Люди, которые меня знают, в курсе что я могу совершать безумные поступки. Я хотел бойкотировать матч с "Аяксом" из-за негостеприимства. Например, у молодежного состава "Аякса" нет крыши над трибуной, а некоторых болельщиков проверяли на наличие татуировок других клубов. В этом году вдобавок ко всему мы должны были заплатить 21 евро за парковку, так что я отправился бежать в знак протеста", - приводит слова Метселаара Voetbalprimeur.

"На самом деле расстояние составляет всего 65 километров, но я хотел еще зайти в супермаркет за едой. Я также не учел, что под мостом будет перекрытие дороги. Я уже увидел стадион, но мне пришлось пробежать лишних два километра в обход. Когда я ликовал после финального свистка, мне пришлось присесть на корточки, потому что моя физическая форма была уже не та", - добавил болельщик.