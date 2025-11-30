Рейтинг@Mail.ru
Фанат "Эксельсиора" пробежал 72 километра до арены "Аякса" в знак протеста
Футбол
 
13:05 30.11.2025 (обновлено: 13:11 30.11.2025)
Фанат "Эксельсиора" пробежал 72 километра до арены "Аякса" в знак протеста
Фанат "Эксельсиора" пробежал 72 километра до арены "Аякса" в знак протеста
Фанат "Эксельсиора" пробежал 72 километра до арены "Аякса" в знак протеста
Болельщик "Эксельсиора" Дилан Метселаар пробежал 72 километра из Роттердама до стадиона "Аякса" в Амстердаме в знак протеста из-за высоких цен на парковочные... РИА Новости Спорт, 30.11.2025
роттердам
амстердам
нидерланды
эксельсиор (роттердам)
аякс
футбол
спорт
роттердам, амстердам, нидерланды, эксельсиор (роттердам), аякс, спорт
Роттердам, Амстердам, Нидерланды, Эксельсиор (Роттердам), Аякс, Футбол, Спорт
Фанат "Эксельсиора" пробежал 72 километра до арены "Аякса" в знак протеста

Фанат "Эксельсиора" пробежал 72 километра в знак протеста из-за цен на парковку

© официальный твиттер клуба "Аякс"Домашний стадион "Аякса" "Йохан Круифф Арена"
Домашний стадион Аякса Йохан Круифф Арена - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
© официальный твиттер клуба "Аякс"
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Болельщик "Эксельсиора" Дилан Метселаар пробежал 72 километра из Роттердама до стадиона "Аякса" в Амстердаме в знак протеста из-за высоких цен на парковочные места у стадиона.
Встреча между командами прошла 22 ноября в Амстердаме и завершилась победой "Эксельсиора" со счетом 2:1. Клуб из Роттердама обыграл "Аякс" в рамках чемпионата Нидерландов впервые с декабря 2007 года.
Муниципальный стадион Сан-Паулу - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
Болельщика "Коринтианса" осудили за брошенную на поле свиную голову
19 августа, 08:17
Отмечается, что изначально болельщик планировал в целом не посещать матч из-за высокой стоимости парковки - 21 евро, но позднее принял решение добраться до стадиона в Амстердаме без помощи транспортных средств.
"Люди, которые меня знают, в курсе что я могу совершать безумные поступки. Я хотел бойкотировать матч с "Аяксом" из-за негостеприимства. Например, у молодежного состава "Аякса" нет крыши над трибуной, а некоторых болельщиков проверяли на наличие татуировок других клубов. В этом году вдобавок ко всему мы должны были заплатить 21 евро за парковку, так что я отправился бежать в знак протеста", - приводит слова Метселаара Voetbalprimeur.
"На самом деле расстояние составляет всего 65 километров, но я хотел еще зайти в супермаркет за едой. Я также не учел, что под мостом будет перекрытие дороги. Я уже увидел стадион, но мне пришлось пробежать лишних два километра в обход. Когда я ликовал после финального свистка, мне пришлось присесть на корточки, потому что моя физическая форма была уже не та", - добавил болельщик.
Отмечается, что фанату не пришлось устраивать обратный забег до Роттердама. Метселаар отправился домой вместе с клубным фотографом.
Сотрудники полиции в столкновениях с футбольными фанатами в Риме перед столичным дерби между Лацио и Ромой - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
В столкновениях с футбольными фанатами в Риме пострадали полицейские
13 апреля, 22:36
 
ФутболРоттердамАмстердамНидерландыЭксельсиор (Роттердам)АяксСпорт
 
