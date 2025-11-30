https://ria.ru/20251130/bolelschik-2058721833.html
Фанат "Эксельсиора" пробежал 72 километра до арены "Аякса" в знак протеста
Фанат "Эксельсиора" пробежал 72 километра до арены "Аякса" в знак протеста - РИА Новости Спорт, 30.11.2025
Фанат "Эксельсиора" пробежал 72 километра до арены "Аякса" в знак протеста
Болельщик "Эксельсиора" Дилан Метселаар пробежал 72 километра из Роттердама до стадиона "Аякса" в Амстердаме в знак протеста из-за высоких цен на парковочные... РИА Новости Спорт, 30.11.2025
2025-11-30T13:05:00+03:00
2025-11-30T13:05:00+03:00
2025-11-30T13:11:00+03:00
роттердам
амстердам
нидерланды
эксельсиор (роттердам)
аякс
футбол
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0a/1596906971_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_d521ef698c5306722603b1da9272ca0e.jpg
/20250819/korintians-2036217914.html
https://ria.ru/20250413/rim-2011052303.html
роттердам
амстердам
нидерланды
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0a/1596906971_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_101b7c6bd877b70da3947c0bf3054f02.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
роттердам, амстердам, нидерланды, эксельсиор (роттердам), аякс, спорт
Роттердам, Амстердам, Нидерланды, Эксельсиор (Роттердам), Аякс, Футбол, Спорт
Фанат "Эксельсиора" пробежал 72 километра до арены "Аякса" в знак протеста
Фанат "Эксельсиора" пробежал 72 километра в знак протеста из-за цен на парковку
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Болельщик "Эксельсиора" Дилан Метселаар пробежал 72 километра из Роттердама до стадиона "Аякса" в Амстердаме в знак протеста из-за высоких цен на парковочные места у стадиона.
Встреча между командами прошла 22 ноября в Амстердаме
и завершилась победой "Эксельсиора
" со счетом 2:1. Клуб из Роттердама
обыграл "Аякс
" в рамках чемпионата Нидерландов
впервые с декабря 2007 года.
Отмечается, что изначально болельщик планировал в целом не посещать матч из-за высокой стоимости парковки - 21 евро, но позднее принял решение добраться до стадиона в Амстердаме без помощи транспортных средств.
"Люди, которые меня знают, в курсе что я могу совершать безумные поступки. Я хотел бойкотировать матч с "Аяксом" из-за негостеприимства. Например, у молодежного состава "Аякса" нет крыши над трибуной, а некоторых болельщиков проверяли на наличие татуировок других клубов. В этом году вдобавок ко всему мы должны были заплатить 21 евро за парковку, так что я отправился бежать в знак протеста", - приводит слова Метселаара Voetbalprimeur.
"На самом деле расстояние составляет всего 65 километров, но я хотел еще зайти в супермаркет за едой. Я также не учел, что под мостом будет перекрытие дороги. Я уже увидел стадион, но мне пришлось пробежать лишних два километра в обход. Когда я ликовал после финального свистка, мне пришлось присесть на корточки, потому что моя физическая форма была уже не та", - добавил болельщик.
Отмечается, что фанату не пришлось устраивать обратный забег до Роттердама. Метселаар отправился домой вместе с клубным фотографом.