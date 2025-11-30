https://ria.ru/20251130/bakurov-2058671257.html
Бакуров заявил, что из-за Большунова рискует пропустить несколько гонок
Лыжник Александр Бакуров заявил, что рискует пропустить следующий этап Кубка России из-за нападения трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова. РИА Новости Спорт, 30.11.2025
Бакуров заявил, что из-за Большунова рискует пропустить несколько гонок
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Лыжник Александр Бакуров заявил, что рискует пропустить следующий этап Кубка России из-за нападения трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова.
В субботу в полуфинале спринтерской гонки на этапе Кубка России в Кировске
(Мурманская область
) Большунов
уперся лыжей в Александра Бакурова на заключительном повороте и потерял равновесие. После финиша трехкратный олимпийский чемпион подъехал к сопернику и толкнул его в спину, после чего тот упал вместе с бортиком. Официальные лица вмешались в конфликт. После стычки Бакуров захромал и ушел с трассы, держась за ногу. Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе
сообщила РИА Новости, что судьи дисквалифицировали Большунова в гонке, но дополнительных мер наказания к нему применено не будет.
"В чем сила, брат? Сила в правде, у кого правда - тот и сильней". Из-за всего этого я завтра не смогу выйти на старт и, возможно, не успею восстановиться к следующему этапу Кубка России. Обидно пропускать гонки из-за таких глупых происшествий. Будьте добры, здоровы и с уважением относитесь друг к другу", - написал Бакуров в своем Telegram-канале.