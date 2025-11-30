Рейтинг@Mail.ru
Бакуров заявил, что из-за Большунова рискует пропустить несколько гонок - РИА Новости Спорт, 30.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Универсиада-2019. Лыжные гонки. Мужчины. Масс-старт - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Лыжные гонки
 
01:08 30.11.2025 (обновлено: 01:13 30.11.2025)
https://ria.ru/20251130/bakurov-2058671257.html
Бакуров заявил, что из-за Большунова рискует пропустить несколько гонок
Бакуров заявил, что из-за Большунова рискует пропустить несколько гонок - РИА Новости Спорт, 30.11.2025
Бакуров заявил, что из-за Большунова рискует пропустить несколько гонок
Лыжник Александр Бакуров заявил, что рискует пропустить следующий этап Кубка России из-за нападения трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова. РИА Новости Спорт, 30.11.2025
2025-11-30T01:08:00+03:00
2025-11-30T01:13:00+03:00
лыжные гонки
спорт
россия
александр большунов
кировск
мурманская область
елена вяльбе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1d/2058620841_0:121:3071:1848_1920x0_80_0_0_a96cd5e37a48c62c4df66d4525224d10.jpg
/20251129/bakurov-2058626636.html
россия
кировск
мурманская область
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1d/2058620841_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b5144fac1146b9693c7af68a37169706.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, россия, александр большунов, кировск, мурманская область, елена вяльбе
Лыжные гонки, Спорт, Россия, Александр Большунов, Кировск, Мурманская область, Елена Вяльбе
Бакуров заявил, что из-за Большунова рискует пропустить несколько гонок

Бакуров рискует пропустить этап Кубка России из-за нападения Большунова

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкАлександр Бакуров
Александр Бакуров - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Александр Бакуров. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Лыжник Александр Бакуров заявил, что рискует пропустить следующий этап Кубка России из-за нападения трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова.
В субботу в полуфинале спринтерской гонки на этапе Кубка России в Кировске (Мурманская область) Большунов уперся лыжей в Александра Бакурова на заключительном повороте и потерял равновесие. После финиша трехкратный олимпийский чемпион подъехал к сопернику и толкнул его в спину, после чего тот упал вместе с бортиком. Официальные лица вмешались в конфликт. После стычки Бакуров захромал и ушел с трассы, держась за ногу. Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила РИА Новости, что судьи дисквалифицировали Большунова в гонке, но дополнительных мер наказания к нему применено не будет.
"В чем сила, брат? Сила в правде, у кого правда - тот и сильней". Из-за всего этого я завтра не смогу выйти на старт и, возможно, не успею восстановиться к следующему этапу Кубка России. Обидно пропускать гонки из-за таких глупых происшествий. Будьте добры, здоровы и с уважением относитесь друг к другу", - написал Бакуров в своем Telegram-канале.
Александр Большунов - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
Бакуров ждет диагноза врача после нападения Большунова
Вчера, 16:44
 
Лыжные гонкиСпортРоссияАлександр БольшуновКировскМурманская областьЕлена Вяльбе
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Сибирь
    Автомобилист
    2
    4
  • Футбол
    Завершен
    Акрон
    Нижний Новгород
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Барыс
    5
    2
  • Футбол
    Завершен
    ЦСКА
    Оренбург
    2
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Спартак Москва
    Лада
    5
    4
  • Футбол
    Завершен
    Бавария
    Санкт-Паули
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Сити
    Лидс
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Алавес
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Монако
    ПСЖ
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Балтика
    Спартак Москва
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ювентус
    Кальяри
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Милан
    Лацио
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Реал Овьедо
    2
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Рейнджерс
    Тампа-Бэй
    1
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Колорадо
    Монреаль
    7
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала