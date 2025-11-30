https://ria.ru/20251130/atletiko-2058672087.html
"Атлетико" обыграл "Овьедо" в Ла Лиге благодаря дублю Серлота
"Атлетико" обыграл "Овьедо" в домашнем матче 14-го тура чемпионата Испании по футболу. РИА Новости Спорт, 30.11.2025
