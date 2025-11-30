Рейтинг@Mail.ru
"Атлетико" обыграл "Овьедо" в Ла Лиге благодаря дублю Серлота
Футбол
 
01:12 30.11.2025
https://ria.ru/20251130/atletiko-2058672087.html
"Атлетико" обыграл "Овьедо" в Ла Лиге благодаря дублю Серлота
"Атлетико" обыграл "Овьедо" в Ла Лиге благодаря дублю Серлота - РИА Новости Спорт, 30.11.2025
"Атлетико" обыграл "Овьедо" в Ла Лиге благодаря дублю Серлота
"Атлетико" обыграл "Овьедо" в домашнем матче 14-го тура чемпионата Испании по футболу. РИА Новости Спорт, 30.11.2025
2025-11-30T01:12:00+03:00
2025-11-30T01:12:00+03:00
футбол
спорт
александер серлот
атлетико (мадрид)
чемпионат испании по футболу
спорт, александер серлот, атлетико (мадрид), чемпионат испании по футболу
Футбол, Спорт, Александер Серлот, Атлетико (Мадрид), Чемпионат Испании по футболу
"Атлетико" обыграл "Овьедо" в Ла Лиге благодаря дублю Серлота

"Атлетико" победил "Овьедо" в матче чемпионата Испании по футболу

Футболисты "Атлетико"
Футболисты Атлетико - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
© Соцсети "Атлетико"
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. "Атлетико" обыграл "Овьедо" в домашнем матче 14-го тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча, которая прошла в субботу в Мадриде, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев, у которых дубль оформил норвежский нападающий Александер Серлот (16-я и 26-я минуты).
"Атлетико" продлил победную серию до шести матчей в Примере и с 31 очком вышел на третье место в турнирной таблице. "Овьедо" (9 очков) располагается на последней, 20-й позиции.
В другом матче "Леванте" дома уступил "Атлетику" со счетом 0:2.
Чемпионат Испании по футболу
29 ноября 2025 • начало в 23:00
Завершен
Атлетико Мадрид
2 : 0
Реал Овьедо
16‎’‎ • Александер Серлот
(Давид Ганцко)
26‎’‎ • Александер Серлот
