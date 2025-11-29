Рейтинг@Mail.ru
Журова рассказала, что могло помочь дзюдоистам из России вернуть флаг - РИА Новости Спорт, 29.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:13 29.11.2025
https://ria.ru/20251129/zhurova--2058598382.html
Журова рассказала, что могло помочь дзюдоистам из России вернуть флаг
Журова рассказала, что могло помочь дзюдоистам из России вернуть флаг - РИА Новости Спорт, 29.11.2025
Журова рассказала, что могло помочь дзюдоистам из России вернуть флаг
Решение допустить российских дзюдоистов к участию в международных соревнованиях со своим флагом и гимном в определенной степени связано и с неоднозначной... РИА Новости Спорт, 29.11.2025
2025-11-29T13:13:00+03:00
2025-11-29T13:13:00+03:00
дзюдо
светлана журова
международная федерация дзюдо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/08/2047059247_0:0:2861:1609_1920x0_80_0_0_e66829b10b9e7a1b1a57c668a7c2e143.jpg
/20251128/bliev-2058423386.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/08/2047059247_130:0:2861:2048_1920x0_80_0_0_fb3f7deab1408ecc584afe18ab17abb0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
дзюдо, светлана журова, международная федерация дзюдо
Дзюдо, Светлана Журова, Международная федерация дзюдо
Журова рассказала, что могло помочь дзюдоистам из России вернуть флаг

Журова о допуске дзюдоистов РФ с символикой: это связано с позицией по Израилю

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСветлана Журова
Светлана Журова - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать в
Дзен
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости, Олег Богатов. Решение допустить российских дзюдоистов к участию в международных соревнованиях со своим флагом и гимном в определенной степени связано и с неоднозначной позицией спортивных структур в отношении ведущего агрессию Израиля, заявила РИА Новости олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова.
Исполком Международной федерации дзюдо (IJF) в четверг проголосовал за возвращение права россиянам участвовать в международных соревнованиях с национальной символикой. Российские спортсмены выступают с флагом и гимном, начиная с турнира Большого шлема по дзюдо в Абу-Даби, который стартовал 28 ноября.
«
"Я думаю, что это решение во многом связано и с позицией международных спортивных структур в отношении Израиля. Потому что к ним ведь приходят и спрашивают: а почему вы спортсменов из Израиля (в условиях войны в Газе - прим. ред.) не лишили права выступать с флагом и гимном? Или в отношении других стран, которые сейчас ведут военные действия? А если лишать всех подряд, то, значит, полностью открыть ящик Пандоры. Поэтому все хорошо все понимают и решили закрыть приоткрытый ящик Пандоры. И вернули российским дзюдоистам флаг и гимн", - сказала Журова.
"Потому что если подобные вопросы возникнут у представителей других стран, то это точно будет не про спорт. А речь пойдет о манипуляциях со спортом на фоне каких-то политических событий. Но спортсмены ведь должны полноценно соревноваться и представлять свои страны", - добавила собеседница агентства.
Аюб Блиев - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Российский дзюдоист взял первое золото после возвращения флага
28 ноября, 16:51
 
ДзюдоСветлана ЖуроваМеждународная федерация дзюдо
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Сибирь
    Автомобилист
    2
    4
  • Футбол
    Завершен
    Акрон
    Нижний Новгород
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Барыс
    5
    2
  • Футбол
    Завершен
    ЦСКА
    Оренбург
    2
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Спартак Москва
    Лада
    5
    4
  • Футбол
    Завершен
    Бавария
    Санкт-Паули
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Сити
    Лидс
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Алавес
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Монако
    ПСЖ
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Балтика
    Спартак Москва
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ювентус
    Кальяри
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Милан
    Лацио
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Реал Овьедо
    2
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Рейнджерс
    Тампа-Бэй
    1
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Колорадо
    Монреаль
    7
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала