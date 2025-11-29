https://ria.ru/20251129/zhurova--2058598382.html
Журова рассказала, что могло помочь дзюдоистам из России вернуть флаг
дзюдо
светлана журова
международная федерация дзюдо
дзюдо, светлана журова, международная федерация дзюдо
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости, Олег Богатов. Решение допустить российских дзюдоистов к участию в международных соревнованиях со своим флагом и гимном в определенной степени связано и с неоднозначной позицией спортивных структур в отношении ведущего агрессию Израиля, заявила РИА Новости олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова.
Исполком Международной федерации дзюдо (IJF) в четверг проголосовал за возвращение права россиянам участвовать в международных соревнованиях с национальной символикой. Российские спортсмены выступают с флагом и гимном, начиная с турнира Большого шлема по дзюдо в Абу-Даби, который стартовал 28 ноября.
"Я думаю, что это решение во многом связано и с позицией международных спортивных структур в отношении Израиля. Потому что к ним ведь приходят и спрашивают: а почему вы спортсменов из Израиля (в условиях войны в Газе - прим. ред.) не лишили права выступать с флагом и гимном? Или в отношении других стран, которые сейчас ведут военные действия? А если лишать всех подряд, то, значит, полностью открыть ящик Пандоры. Поэтому все хорошо все понимают и решили закрыть приоткрытый ящик Пандоры. И вернули российским дзюдоистам флаг и гимн", - сказала Журова.
"Потому что если подобные вопросы возникнут у представителей других стран, то это точно будет не про спорт. А речь пойдет о манипуляциях со спортом на фоне каких-то политических событий. Но спортсмены ведь должны полноценно соревноваться и представлять свои страны", - добавила собеседница агентства.