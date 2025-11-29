Рейтинг@Mail.ru
Российский дзюдоист Тасуев завоевал серебро на турнире Большого шлема
Единоборства
 
18:08 29.11.2025
Российский дзюдоист Тасуев завоевал серебро на турнире Большого шлема
Российский дзюдоист Тасуев завоевал серебро на турнире Большого шлема
Российский дзюдоист Абдул-Керим Тасуев завоевал серебряную медаль на турнире Большого шлема, который проходит в Абу-Даби. РИА Новости Спорт, 29.11.2025
/20251128/bliev-2058423386.html
Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
спорт, дзюдо
Единоборства, Спорт, Дзюдо
Российский дзюдоист Тасуев завоевал серебро на турнире Большого шлема

Российский дзюдоист Тасуев завоевал серебро на турнире Большого шлема в Абу-Даби

Дзюдо
Дзюдо. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Российский дзюдоист Абдул-Керим Тасуев завоевал серебряную медаль на турнире Большого шлема, который проходит в Абу-Даби.
В финальной схватке в весовой категории до 81 кг Тасуев уступил представителю Канады Франсуа Готье-Драпо.
Турнир в Абу-Даби, который проходит с 28 по 30 ноября, является первым с момента возвращения россиянам права выступать под своими флагом и гимном. 27 ноября исполком Международной федерации дзюдо (IJF) проголосовал за возвращение права россиянам участвовать в международных соревнованиях с национальной символикой.
Тасуеву 23 года. Он впервые в карьере завоевал медаль на турнире Большого шлема. Также в его активе золото этапа Кубка Европы 2025 года в Сараево.
Аюб Блиев - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Российский дзюдоист взял первое золото после возвращения флага
28 ноября, 16:51
 
Единоборства
 
