https://ria.ru/20251129/tasuev-2058637526.html
Российский дзюдоист Тасуев завоевал серебро на турнире Большого шлема
Российский дзюдоист Тасуев завоевал серебро на турнире Большого шлема - РИА Новости Спорт, 29.11.2025
Российский дзюдоист Тасуев завоевал серебро на турнире Большого шлема
Российский дзюдоист Абдул-Керим Тасуев завоевал серебряную медаль на турнире Большого шлема, который проходит в Абу-Даби. РИА Новости Спорт, 29.11.2025
2025-11-29T18:08:00+03:00
2025-11-29T18:08:00+03:00
2025-11-29T18:08:00+03:00
единоборства
спорт
дзюдо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/91556/24/915562429_0:0:2200:1238_1920x0_80_0_0_6aa36bdcc6d3ad2463a43ea0d534b424.jpg
/20251128/bliev-2058423386.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/91556/24/915562429_192:0:1969:1333_1920x0_80_0_0_2236040e5c1b27d3a471aa411edd34ae.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, дзюдо
Единоборства, Спорт, Дзюдо
Российский дзюдоист Тасуев завоевал серебро на турнире Большого шлема
Российский дзюдоист Тасуев завоевал серебро на турнире Большого шлема в Абу-Даби