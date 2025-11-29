BIU согласился с дисквалификацией осужденной за кражу биатлонистки Симон

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Независимый дисциплинарный орган Biathlon Integrity Unit (BIU) сообщил на своем официальном сайте о решении согласиться с месячной дисквалификацией десятикратной чемпионки мира по биатлону Жюльи Симон и не возбуждать отдельного делопроизводства.

Ранее дисциплинарный комитет Федерации лыжного спорта Франции (FFS) отстранил от соревнований осужденную за кражу призера Олимпийских игр по биатлону Симон сроком на шесть месяцев, из которых пять - условно. Санкция выступила в силу 7 ноября. В связи с отстранением 29-летняя биатлонистка пропустит первый этап Кубка мира, который будет проходить с 29 ноября до 7 декабря в шведском Эстерсунде. Также она должна будет в течение полугода выплатить FFS штраф в размере 30 тысяч евро, 15 из которых - условно.

« "В соответствии со своей надзорной ролью, определенной кодексом этики IBU, BIU изучил процесс и санкции со стороны FFS. BIU удовлетворен тем, что вопрос был рассмотрен в рамках внутренней юрисдикции FFS и что наложенное наказание соответствует возможному диапазону наказаний в соответствии с национальными правилами. BIU не будет возбуждать отдельное производство по данному делу в соответствии с кодексом этики IBU. Орган продолжит отслеживать любые более широкие проблемы в командной среде и остается готовым принять меры, если появится новая информация, подпадающая под его юрисдикцию", - говорится в заявлении организации.

В 2023 году СМИ сообщили, что Симон подозревается в использовании не принадлежащих ей банковских карт для совершения покупок в интернете. Ущерб составлял более 1 тысячи евро. Симон отвергала обвинения и заявляла, что неизвестные использовали ее личность, чтобы совершить преступление. Среди пострадавших была ее партнер по сборной Жюстин Бреза-Буше.