Рейтинг@Mail.ru
BIU согласился с дисквалификацией осужденной за кражу биатлонистки Симон - РИА Новости Спорт, 29.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Биатлон/Мишени - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Биатлон
 
15:05 29.11.2025
https://ria.ru/20251129/simon-2058611717.html
BIU согласился с дисквалификацией осужденной за кражу биатлонистки Симон
BIU согласился с дисквалификацией осужденной за кражу биатлонистки Симон - РИА Новости Спорт, 29.11.2025
BIU согласился с дисквалификацией осужденной за кражу биатлонистки Симон
Независимый дисциплинарный орган Biathlon Integrity Unit (BIU) сообщил на своем официальном сайте о решении согласиться с месячной дисквалификацией... РИА Новости Спорт, 29.11.2025
2025-11-29T15:05:00+03:00
2025-11-29T15:05:00+03:00
биатлон
жюлия симон
вокруг спорта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1d/2058611479_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7db7daedd35acfef748f405729a767f1.jpg
/20251129/biatlon-2058581657.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1d/2058611479_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_00e7df6f11d2ce7d4d2403ffbe52faeb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
жюлия симон, вокруг спорта
Биатлон, Жюлия Симон, Вокруг спорта
BIU согласился с дисквалификацией осужденной за кражу биатлонистки Симон

BIU согласился с месячным отстранением осужденной за кражу биатлонистки Симон

© Getty Images / Kevin VoigtЖюлья Симон
Жюлья Симон - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
© Getty Images / Kevin Voigt
Читать в
Дзен
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Независимый дисциплинарный орган Biathlon Integrity Unit (BIU) сообщил на своем официальном сайте о решении согласиться с месячной дисквалификацией десятикратной чемпионки мира по биатлону Жюльи Симон и не возбуждать отдельного делопроизводства.
Ранее дисциплинарный комитет Федерации лыжного спорта Франции (FFS) отстранил от соревнований осужденную за кражу призера Олимпийских игр по биатлону Симон сроком на шесть месяцев, из которых пять - условно. Санкция выступила в силу 7 ноября. В связи с отстранением 29-летняя биатлонистка пропустит первый этап Кубка мира, который будет проходить с 29 ноября до 7 декабря в шведском Эстерсунде. Также она должна будет в течение полугода выплатить FFS штраф в размере 30 тысяч евро, 15 из которых - условно.
«
"В соответствии со своей надзорной ролью, определенной кодексом этики IBU, BIU изучил процесс и санкции со стороны FFS. BIU удовлетворен тем, что вопрос был рассмотрен в рамках внутренней юрисдикции FFS и что наложенное наказание соответствует возможному диапазону наказаний в соответствии с национальными правилами. BIU не будет возбуждать отдельное производство по данному делу в соответствии с кодексом этики IBU. Орган продолжит отслеживать любые более широкие проблемы в командной среде и остается готовым принять меры, если появится новая информация, подпадающая под его юрисдикцию", - говорится в заявлении организации.
В 2023 году СМИ сообщили, что Симон подозревается в использовании не принадлежащих ей банковских карт для совершения покупок в интернете. Ущерб составлял более 1 тысячи евро. Симон отвергала обвинения и заявляла, что неизвестные использовали ее личность, чтобы совершить преступление. Среди пострадавших была ее партнер по сборной Жюстин Бреза-Буше.
По информации L'Equipe, на судебном заседании, которое состоялось 24 октября, прокурор озвучил, что сестры Анаис и Хлоя Шевалье выразили подозрения в связи с исчезновением личных вещей и 50 евро, Каролин Коломбо заметила пропажу наличных денег, а Лу Жанмонно - пропажу своих вещей. Отмечается, что ни одна из спортсменок не обратилась с заявлением в правоохранительные органы. Симон приговорили к трем месяцам условного тюремного заключения и штрафу в размере 15 тысяч.
Белорусский биатлонист Антон Смольский - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
Смольский выиграл спринт на первом этапе Кубка России по биатлону
Вчера, 11:19
 
БиатлонЖюлия СимонВокруг спорта
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Сибирь
    Автомобилист
    2
    4
  • Футбол
    Завершен
    Акрон
    Нижний Новгород
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Барыс
    5
    2
  • Футбол
    Завершен
    ЦСКА
    Оренбург
    2
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Спартак Москва
    Лада
    5
    4
  • Футбол
    Завершен
    Бавария
    Санкт-Паули
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Сити
    Лидс
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Алавес
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Монако
    ПСЖ
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Балтика
    Спартак Москва
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ювентус
    Кальяри
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Милан
    Лацио
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Реал Овьедо
    2
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Рейнджерс
    Тампа-Бэй
    1
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Колорадо
    Монреаль
    7
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала