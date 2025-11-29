Рейтинг@Mail.ru
Клебо и Шистад выиграли спринт на первом этапе Кубка мира в Финляндии
29.11.2025
Лыжные гонки
Лыжные гонки
 
15:18 29.11.2025
Клебо и Шистад выиграли спринт на первом этапе Кубка мира в Финляндии
Клебо и Шистад выиграли спринт на первом этапе Кубка мира в Финляндии
Клебо и Шистад выиграли спринт на первом этапе Кубка мира в Финляндии
Норвежцы Йоханнес Клебо и Кристине Шистад выиграли спринтерские гонки на первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам в финском городе Рука. РИА Новости Спорт, 29.11.2025
лыжные гонки
спорт
майя дальквист
йонна сундлинг
кубок мира по лыжным гонкам
международная федерация лыжного спорта (fis)
лыжные виды спорта
РИА Новости Спорт
Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
спорт, майя дальквист, йонна сундлинг, кубок мира по лыжным гонкам, международная федерация лыжного спорта (fis), лыжные виды спорта
Лыжные гонки, Спорт, Майя Дальквист, Йонна Сундлинг, Кубок мира по лыжным гонкам, Международная федерация лыжного спорта (FIS), Лыжные виды спорта
Клебо и Шистад выиграли спринт на первом этапе Кубка мира в Финляндии

Йоханнес Клебо и Кристине Шистад выиграли спринт на этапе Кубка мира в Финляндии

Лыжник Йоханнес Клебо
Лыжник Йоханнес Клебо - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
Лыжник Йоханнес Клебо. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Норвежцы Йоханнес Клебо и Кристине Шистад выиграли спринтерские гонки на первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам в финском городе Рука.
Клебо в мужском спринте победил с результатом 2 минуты 30 секунд. Вторым финишировал его соотечественник Эрик Валнес (+1,21 секунды), третьим стал еще один норвежец Ансгар Эвенсен (+2,28).
Шистад в женском заезде финишировала с результатом 2 минуты 53,22 секунды. Второй стала шведка Йонна Сундлинг (+0,2), третьей - еще одна шведка Майя Дальквист (+0,2).
Этап в Рука завершится 30 ноября.
В октябре Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) оставила в силе запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. Апелляция на это решение будет рассмотрена в декабре Спортивным арбитражным судом (CAS).
Анастасия Фалеева - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
Фалеева и Митрошин выиграли спринт на этапе Кубка России по лыжным гонкам
Вчера, 14:53
 
Лыжные гонкиСпортМайя ДальквистЙонна СундлингКубок мира по лыжным гонкамМеждународная федерация лыжного спорта (FIS)Лыжные виды спорта
 
