Клебо и Шистад выиграли спринт на первом этапе Кубка мира в Финляндии
Клебо и Шистад выиграли спринт на первом этапе Кубка мира в Финляндии - РИА Новости Спорт, 29.11.2025
Клебо и Шистад выиграли спринт на первом этапе Кубка мира в Финляндии
Норвежцы Йоханнес Клебо и Кристине Шистад выиграли спринтерские гонки на первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам в финском городе Рука. РИА Новости Спорт, 29.11.2025
