Овечкин чудом избежал травмы. Саша отомстил американцу за издевательства

"Вашингтон" обыграл "Торонто" в матче чемпионата НХЛ. Александр Овечкин помог "Кэпиталз" одержать волевую победу, исполнив шикарную голевую передачу. Но чуть ранее российский ветеран едва не получил серьезную травму.

Мощный прорыв Овечкина

"Нельзя оказывать на себя лишнее давление. Надо просто работать в полную силу для команды. Да, есть проблемы, но нужно придерживаться плана, и результата придет", — говорил Александр Овечкин, комментируя неудачный для "Вашингтон Кэпиталз" период на старте нового сезона Национальной хоккейной лиги. У "столичных" и лично у российского форварда был действительно непростой период в начале чемпионата. "Вашингтон", например, с конца октября по середину ноября потерпел восемь поражений в десяти матчах, а Овечкин повторил личный антирекорд результативности в стартовых матчах сезона НХЛ, набрав в 12 первых играх чемпионата 7 очков (2 гола и 5 передач). Однако "Кэпиталз" и их лидеру достаточно было лишь наладить реализацию своих моментов, как дела всей команды заметно улучшились.

В предыдущих семи матчах чемпионата "Вашингтон" одержал пять побед. За этот же временной отрезок "Кэпс" пять раз забросили минимум по три шайбы за игру. Выйдя из кризиса, "столичные" оперативно выбрались со дна турнирной таблицы и оказались в числе лидеров Восточной конференции и Столичного дивизиона. И все это — на фоне мощного прорыва Александра Овечкина. За те же семь предыдущих матчей 40-летний россиянин набрал 10 очков (7+3), а игра с "Нью-Джерси Девилз" (2:3 Б) стала единственной, в которой "Вашингтон" потерпел поражение, несмотря на гол Ови. В остальных играх, когда Александр Михайлович отметился заброшенной шайбой, "Кэпиталз" победили.

Влияние Овечкина на игру и результаты столичного клуба очевидно. А ведь российский ветеран во всю готовится передать эстафетную палочку своим наследникам в "Кэпс".

« "Не считаю совпадением тот факт, что мы выигрываем матчи, пока Овечкин забивает с невероятной скоростью. Вспомните прошлый сезон и начало того чемпионата, когда Алекс был очень горяч, а вместе с ним и вся команда. Я вижу в этом взаимосвязь и сейчас. Когда он в таком огне, то это придает нашей команде уверенности в том, что мы обязательно забьем: может, три гола или четыре. Мы прошли период, когда забрасывали по одной шайбе за матч, по две шайбы. Но сейчас в наших головах есть мысль: "Ну, Овечкин точно забьет хотя бы один раз, и тогда все остальные игроки в нашей команде смогут забросить две, три, четыре шайбы и еще больше". Когда Ови играет на таком уровне, то вся команда обретает огромную уверенность в успехе", — отметил главный тренер "Вашингтона" Спенсер Карбери.

© Фото : Социальные сети "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин © Фото : Социальные сети "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин

Овечкин едва не травмировался из-за своего наследника

Накануне в Вашингтоне состоялась торжественная церемония чествования Овечкина. "Вашингтон" перед игрой с "Виннипег Джетс" грандиозно поздравил сразу с двумя знаковыми достижениями — 1500-м матчем и 900-м голом в чемпионатах НХЛ. Александр Михайлович, получив в награду золотую статуэтку в честь 900-й шайбы, стал первым хоккеистом в истории, кто удостоился подобного приза. Торжественный день лидер "Кэпиталз" отметил шикарным голом.

Сегодня же "Вашингтон" завершили серию из семи домашних матчей (которая была прервана однодневной поездкой в Монреаль, где Овечкин оформил исторический хет-трик) и приняли на "Кэпитал Уан Арене" "Торонто Мейпл Лифс". "Листья" в новом сезоне переживают очень непростой период и по прошествии полутора месяцев с момента начала чемпионата идут в числе худших команд лиги. До поездки в Вашингтон "Торонто" потерпел семь поражений в последних девяти матчей, а обе победы за этот временной отрезок были добыты за пределами основного времени.

Овечкин против "Мейпл Лифс" на протяжении всей своей карьеры в чемпионатах НХЛ играет результативно. В 61 предыдущей встрече с "листьями" российский нападающий набрал 79 очков и забросил 45 шайб. Последний раз "Вашингтон" встречался с "Торонто" почти год назад — 29 декабря 2024-го. Тот матч стал для Овечкина первым после перелома ноги, из-за которого он пропустил полтора месяца. Тогда же Александр Михайлович отметил свое возвращение голом

© Getty Images / Scott Taetsch Александр Овечкин © Getty Images / Scott Taetsch Александр Овечкин

Первая встреча с "Мейпл Лифс" в новом сезоне едва не обернулась для "Вашингтона" громким провалом. У "Кэпиталз" с самого начала матча все пошло не по плану. Уже на 21-й секунде игры "столичные" усилиями тройки Овечкин - Строум - Бовилье поразили ворота соперников, но этот гол был отменен судьями. Рефери аргументировали свое решение тем, что за мгновение до того, как шайба оказалась в сетке, прозвучал свисток одного из арбитров. По какой причине был дан этот свисток, для многих оказалось загадкой. Тренерский штаб "Кэпиталз" ожидаемо был недоволен этим решением, а болельщики "Вашингтона" скандировали нелицеприятные кричалки в адрес судьи.

Еще через две с небольшим минуты "Кэпс" и вовсе пропустили, когда Логана Томпсона точным выстрелом "прошил" форвард "Торонто" Морган Райлли. Для "столичных" этом момент был тревожным звонком, ведь в предыдущих семи матчах чемпионата, когда "Вашингтон" пропускал первым, команда Карбери потерпела шесть поражений. Они были близки к тому, чтобы продолжить эту неприятную тенденцию после того, как "Мейпл Лифс" удвоили преимущество в счете в дебюте второго периода.

Гол Мэттью Найза абсолютно не вытекал из логики игры: "Вашингтон" по всем игровым компонентам превосходил "Торонто" и постоянно угрожал воротам гостей, но один неточный пас опытного защитника "Кэпиталз" Джона Карлсона на чужой синей линии привел к результативной контратаке "листьев". Столь обидный эпизод едва не был омрачен травмой, которую, к счастью, не получил Александр Овечкин.

40-летний россиянин, вернувшись в оборону, силовым приемом попытался отобрать шайбу у Остона Мэттьюса — звезды "Торонто", которого считают единственным реальным претендентом на то, чтобы побить рекорд Ови по голам в чемпионата НХЛ. Однако американец хитро увернулся от хита мощного форварда "Кэпс", и тот лицом влетел в борт. Мэттьюс же, издевательски уйдя от Овечкина, ассистировал Найзу.

У Александра Михайловича в принципе большую часть времени не удавалась игра против "Торонто". Российский снайпер применил уйму попыток пробить американского голкипера гостей Джозефа Уолла, которому Ови в предыдущих четырех очных встречах забросил три шайбы. За 2,5 периода лидер "Кэпиталз" шесть раз угодил в створ ворот "Мейпл Лифс", а после еще одного его мощного щелчка шайба пролетела в сантиметрах от перекладины. Однако оформить очередной гол капитану "Вашингтона" так и не удалось. Помимо этого, опытный форвард допустил несколько необязательных потерь, после которых у "листьев" возникали по-настоящему голевые моменты.

Тем не менее Овечкин и компания не опустили рук и продолжили попытки добыть победу. И были за это вознаграждены. Еще в середине второго периода Коннор Макмайкл при содействии белорусского форварда Алексея Протаса сократил отставание в счете, а за шесть с лишним минут до конца основного времени матча Александр Овечкин помог "Вашингтону" восстановить статус-кво.

Российский нападающий получил шайбу в левом круге вбрасывания вблизи у чужих ворот и имел пространство для броска, однако вместо этого капитан "столичных" сделал великолепную передачу на дальнюю штангу, где пустой угол ворот караулил Энтони Бовиллье. Благодаря этому ассисту Овечкин оформил свой 290-й матч в карьере в чемпионатах НХЛ, когда его результативное действие помогло команде сравнять счет. По этому показателю россиянин обошел Стива Айзермана и вышел на 11-е место в истории НХЛ. Среди действующих игроков лиги в этом компоненте Овечкина опережает лишь Сидни Кросби (311).

На эмоциональном подъеме игроки "Вашингтона" в течение оставшихся минут матча попросту добили "Мейпл Лифс". Сначала Джейкоб Чикран классным дальним выстрелом вывел "Кэпиталз" вперед, став вторым защитником в истории клуба с пятиматчевой голевой серии, а затем Том Уилсон точным броском по пустым воротам установил окончательный счет — 4:2. Теперь Овечкину и компании предстоит новая гостевая серия. Уже завтра "Кэпс" сыграют в Нью-Йорке против "Айлендерс", а затем отправятся в Калифорнию для игр с "Лос-Анджелес Кингз", "Сан-Хосе Шаркс" и "Анахайм Дакс".