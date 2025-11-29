Передача Овечкина помогла "Вашингтону" одержать волевую победу

Встреча состоялась в столице США и завершилась волевой победой хозяев площадки со счетом 4:2 (0:1, 1:1, 3:0), которые отыгрались со счета 0:2. В составе "Кэпиталз" шайбы забросили Коннор Макмайкл (34-я минута), Энтони Бовиллье (54), Джейкоб Чикран (57) и Том Уилсон (60). У "Торонто" голами отметились Морган Райлли (4) и Мэттью Найз (23).
Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин провел на площадке 21 минуту игрового времени, нанес шесть бросков в створ ворот, применил один силовой прием и отметился голевой передачей. Личная результативная серия Овечкина составляет три матча. В 25 играх сезона-2025/26 40-летний россиянин набрал 23 очка (11 голов и 12 передач).
"Вашингтон" одержал третью победу подряд. "Торонто" потерпел восьмое поражение в десяти последних матча чемпионата НХЛ.
