Рейтинг@Mail.ru
Передача Овечкина помогла "Вашингтону" одержать волевую победу - РИА Новости Спорт, 29.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
03:40 29.11.2025
https://ria.ru/20251129/khokkey-2058549329.html
Передача Овечкина помогла "Вашингтону" одержать волевую победу
Передача Овечкина помогла "Вашингтону" одержать волевую победу - РИА Новости Спорт, 29.11.2025
Передача Овечкина помогла "Вашингтону" одержать волевую победу
Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" обыграли "Торонто Мейпл Лифс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 29.11.2025
2025-11-29T03:40:00+03:00
2025-11-29T03:40:00+03:00
хоккей
национальная хоккейная лига (нхл)
вашингтон кэпиталз
торонто мейпл лифс
александр овечкин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1d/2058539952_357:637:2743:1979_1920x0_80_0_0_d073965bf84360c5587961060bcd6ff8.jpg
/20251129/khokkey-2058546201.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1d/2058539952_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_790827a5b435ca9a4c720256bcb85e83.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
национальная хоккейная лига (нхл), вашингтон кэпиталз, торонто мейпл лифс, александр овечкин
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Вашингтон Кэпиталз, Торонто Мейпл Лифс, Александр Овечкин
Передача Овечкина помогла "Вашингтону" одержать волевую победу

Передача Овечкина помогла "Вашингтону" обыграть "Торонто" в матче НХЛ

© Getty Images / Patrick SmithАлександр Овечкин
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
© Getty Images / Patrick Smith
Читать в
Дзен
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" обыграли "Торонто Мейпл Лифс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
29 ноября 2025 • начало в 01:00
Завершен
Вашингтон
4 : 2
Торонто
33:18 • Коннор Макмайкл
(Алексей Протас, Том Уилсон)
53:16 • Энтони Бовилье
(Александр Овечкин, Дилан Строум)
56:04 • Якоб Чичрун
(Ryan Leonard, Коннор Макмайкл)
59:58 • Том Уилсон
03:07 • Морган Райлли
(Оливер Экман-Ларссон, Николас Рой)
22:49 • Мэтью Найс
(Остон Мэттьюс, Трой Стечер)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча состоялась в столице США и завершилась волевой победой хозяев площадки со счетом 4:2 (0:1, 1:1, 3:0), которые отыгрались со счета 0:2. В составе "Кэпиталз" шайбы забросили Коннор Макмайкл (34-я минута), Энтони Бовиллье (54), Джейкоб Чикран (57) и Том Уилсон (60). У "Торонто" голами отметились Морган Райлли (4) и Мэттью Найз (23).
Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин провел на площадке 21 минуту игрового времени, нанес шесть бросков в створ ворот, применил один силовой прием и отметился голевой передачей. Личная результативная серия Овечкина составляет три матча. В 25 играх сезона-2025/26 40-летний россиянин набрал 23 очка (11 голов и 12 передач).
"Вашингтон" одержал третью победу подряд. "Торонто" потерпел восьмое поражение в десяти последних матча чемпионата НХЛ.
Российский нападающий Нью-Джерси Девилз Арсений Грицюк - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
"Нью-Джерси" разгромил "Баффало" благодаря дублю Грицюка
Вчера, 02:54
 
ХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)Вашингтон КэпиталзТоронто Мейпл ЛифсАлександр Овечкин
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Сибирь
    Автомобилист
    2
    4
  • Футбол
    Завершен
    Акрон
    Нижний Новгород
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Барыс
    5
    2
  • Футбол
    Завершен
    ЦСКА
    Оренбург
    2
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Спартак Москва
    Лада
    5
    4
  • Футбол
    Завершен
    Бавария
    Санкт-Паули
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Сити
    Лидс
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Алавес
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Монако
    ПСЖ
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Балтика
    Спартак Москва
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ювентус
    Кальяри
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Милан
    Лацио
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Реал Овьедо
    2
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Рейнджерс
    Тампа-Бэй
    1
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Колорадо
    Монреаль
    7
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала