"Нью-Джерси" разгромил "Баффало" благодаря дублю Грицюка

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Хоккеисты "Нью-Джерси Девилз" крупно обыграли "Баффало Сейбрз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
29 ноября 2025 • начало в 00:00
Завершен
12:07 • Нико Хишир
27:45 • Арсений Грицюк
41:39 • Бренден Диллон
(Коннор Браун, Пол Коттер)
45:22 • Пол Коттер
56:49 • Арсений Грицюк
Встреча, которая состоялась в Баффало, завершилась победой гостей со счетом 5:0 (1:0, 1:0, 3:0). В составе "Нью-Джерси" дубль оформил российский нападающий Арсений Грицюк (28-я и 57-я минуты), который был признан второй звездой матча. Еще по шайбе у "Девилз" забросили Нико Хишир (13), Бренден Диллон (42) и Пол Коттер (46).
В других матчах игрового дня чемпионата НХЛ хоккеисты "Сент-Луис Блюз" благодаря голу нападающего Павла Бучневича обыграли "Оттаву Сенаторз" (4:3), "Калгари Флэймз", за которых дебютной шайбой в лиге отметился российский защитник Ян Кузнецов, выиграли у "Флориды Пантерз" (5:3), "Монреаль Канадиенс" одолели "Вегас Голден Найтс" (4:1), "Филадельфия Флайерз" в серии буллитов переиграла "Нью-Йорк Айлендерс" (4:3 Б), гол защитника Павла Минтюкова помог "Анахайм Дакс" одержать победу в игре с "Лос-Анджелес Кингз" (5:4 Б), а "Ванкувер Кэнакс" уступили "Сан-Хосе Шаркс" (2:3).