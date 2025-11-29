Рейтинг@Mail.ru
"Нью-Джерси" разгромил "Баффало" благодаря дублю Грицюка
Хоккей
 
02:54 29.11.2025
"Нью-Джерси" разгромил "Баффало" благодаря дублю Грицюка
"Нью-Джерси" разгромил "Баффало" благодаря дублю Грицюка - РИА Новости Спорт, 29.11.2025
"Нью-Джерси" разгромил "Баффало" благодаря дублю Грицюка
Хоккеисты "Нью-Джерси Девилз" крупно обыграли "Баффало Сейбрз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 29.11.2025
национальная хоккейная лига (нхл), нью-джерси девилз, баффало сейбрз, арсений грицюк
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Нью-Джерси Девилз, Баффало Сейбрз, Арсений Грицюк
"Нью-Джерси" разгромил "Баффало" благодаря дублю Грицюка

"Нью-Джерси" обыграл "Баффало" в матче НХЛ благодаря дублю Грицюка

Российский нападающий "Нью-Джерси Девилз" Арсений Грицюк
Российский нападающий Нью-Джерси Девилз Арсений Грицюк - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
© Фото : Соцсети клуба НХЛ "Нью-Джерси Девилз"
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Хоккеисты "Нью-Джерси Девилз" крупно обыграли "Баффало Сейбрз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
29 ноября 2025 • начало в 00:00
Завершен
Баффало
0 : 5
Нью-Джерси
12:07 • Нико Хишир
(Тимо Майер)
27:45 • Арсений Грицюк
(Ондржей Палат, Доусон Мерсер)
41:39 • Бренден Диллон
(Коннор Браун, Пол Коттер)
45:22 • Пол Коттер
(Бренден Диллон)
56:49 • Арсений Грицюк
(Ондржей Палат)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча, которая состоялась в Баффало, завершилась победой гостей со счетом 5:0 (1:0, 1:0, 3:0). В составе "Нью-Джерси" дубль оформил российский нападающий Арсений Грицюк (28-я и 57-я минуты), который был признан второй звездой матча. Еще по шайбе у "Девилз" забросили Нико Хишир (13), Бренден Диллон (42) и Пол Коттер (46).
В других матчах игрового дня чемпионата НХЛ хоккеисты "Сент-Луис Блюз" благодаря голу нападающего Павла Бучневича обыграли "Оттаву Сенаторз" (4:3), "Калгари Флэймз", за которых дебютной шайбой в лиге отметился российский защитник Ян Кузнецов, выиграли у "Флориды Пантерз" (5:3), "Монреаль Канадиенс" одолели "Вегас Голден Найтс" (4:1), "Филадельфия Флайерз" в серии буллитов переиграла "Нью-Йорк Айлендерс" (4:3 Б), гол защитника Павла Минтюкова помог "Анахайм Дакс" одержать победу в игре с "Лос-Анджелес Кингз" (5:4 Б), а "Ванкувер Кэнакс" уступили "Сан-Хосе Шаркс" (2:3).
