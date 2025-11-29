Два гола Капризова помогли "Миннесоте" обыграть "Колорадо"

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Хоккеисты "Миннесоты Уайлд" обыграли "Колорадо Эвеланш" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
28 ноября 2025 • начало в 23:30
Закончен (Б)
32:00 • Кирилл Капризов
(Zeev Buium, Матс Цуккарелло)
38:03 • Кирилл Капризов
65:01 • Матс Цуккарелло (П)
65:01 • Мэттью Болди (П)
14:54 • Натан Маккиннон
51:08 • Габриэль Ландескуг
(Натан Маккиннон, Кэйл Макар)
65:01 • Мартин Некаш (П)
Встреча, которая состоялась в Сент-Поле, завершилась победой хозяев площадки в серии буллитов со счетом 3:2 (0:1, 2:0, 0:1, 0:0, 1:0). В составе "Миннесоты" дубль в основное время оформил российский нападающий Кирилл Капризов (32-я и 39-я минуты), который был признан первой звездой матча. Автором решающего буллита стал Мэтт Болди. У "Колорадо" шайбы забросили Натан Маккиннон (15) и Габриэль Ландеског (52).
Кирилл Капризов, отметившись двумя голами в матче с "Колорадо", забросил 200-ю и 201-ю шайбы в карьере в чемпионатах НХЛ соответственно и занял чистое 18-е место по голам в истории лиги среди российских хоккеистов, опередив Валерия Каменского. Капризов стал третьим игроком в истории "Миннесоты", кто достиг и преодолел отметку в 200 голов в "регулярках" лиги. Россиянину потребовалось 344 матчей, чтобы добиться этого достижения, 28-летний форвард быстрее всех в истории франшизы забросил 200 шайб в чемпионатах НХЛ. В 25 матчах сезона-2025/26 Капризов набрал 30 очков (16 голов и 14 передач). Форвард "Миннесоты" является самым результативным игроком чемпионата среди россиян.
Российский нападающий "Миннесоты" Данила Юров нанес два броска в створ ворот и заблокировал два броска. Форвард "Уайлд" Яков Тренин отметился голевой передачей. Нападающий "Эвеланш" Захар Бардаков применил один силовой прием.
"Миннесота" одержала седьмую победу подряд. "Колорадо" потерпел первое поражение после победной серии из десяти матчей.