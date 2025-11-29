Рейтинг@Mail.ru
Два гола Капризова помогли "Миннесоте" обыграть "Колорадо"
Хоккей
 
02:30 29.11.2025
Два гола Капризова помогли "Миннесоте" обыграть "Колорадо"
Два гола Капризова помогли "Миннесоте" обыграть "Колорадо" - РИА Новости Спорт, 29.11.2025
Два гола Капризова помогли "Миннесоте" обыграть "Колорадо"
Хоккеисты "Миннесоты Уайлд" обыграли "Колорадо Эвеланш" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 29.11.2025
/20251129/kaprizov-2058542465.html
Два гола Капризова помогли "Миннесоте" обыграть "Колорадо"

Два гола Капризова помогли "Миннесоте" обыграть "Колорадо" в матче НХЛ

© Фото : x.com/mnwildХоккеист "Миннесоты Уайлд" Кирилл Капризов
Хоккеист Миннесоты Уайлд Кирилл Капризов - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
© Фото : x.com/mnwild
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Хоккеисты "Миннесоты Уайлд" обыграли "Колорадо Эвеланш" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
28 ноября 2025 • начало в 23:30
Закончен (Б)
Миннесота
3 : 21:0
Колорадо
32:00 • Кирилл Капризов
(Zeev Buium, Матс Цуккарелло)
38:03 • Кирилл Капризов
(Райан Хартман, Яков Тренин)
65:01 • Матс Цуккарелло (П)
65:01 • Мэттью Болди (П)
14:54 • Натан Маккиннон
(Арттури Лехконен)
51:08 • Габриэль Ландескуг
(Натан Маккиннон, Кэйл Макар)
65:01 • Мартин Некаш (П)
Встреча, которая состоялась в Сент-Поле, завершилась победой хозяев площадки в серии буллитов со счетом 3:2 (0:1, 2:0, 0:1, 0:0, 1:0). В составе "Миннесоты" дубль в основное время оформил российский нападающий Кирилл Капризов (32-я и 39-я минуты), который был признан первой звездой матча. Автором решающего буллита стал Мэтт Болди. У "Колорадо" шайбы забросили Натан Маккиннон (15) и Габриэль Ландеског (52).
Кирилл Капризов, отметившись двумя голами в матче с "Колорадо", забросил 200-ю и 201-ю шайбы в карьере в чемпионатах НХЛ соответственно и занял чистое 18-е место по голам в истории лиги среди российских хоккеистов, опередив Валерия Каменского. Капризов стал третьим игроком в истории "Миннесоты", кто достиг и преодолел отметку в 200 голов в "регулярках" лиги. Россиянину потребовалось 344 матчей, чтобы добиться этого достижения, 28-летний форвард быстрее всех в истории франшизы забросил 200 шайб в чемпионатах НХЛ. В 25 матчах сезона-2025/26 Капризов набрал 30 очков (16 голов и 14 передач). Форвард "Миннесоты" является самым результативным игроком чемпионата среди россиян.
Российский нападающий "Миннесоты" Данила Юров нанес два броска в створ ворот и заблокировал два броска. Форвард "Уайлд" Яков Тренин отметился голевой передачей. Нападающий "Эвеланш" Захар Бардаков применил один силовой прием.
"Миннесота" одержала седьмую победу подряд. "Колорадо" потерпел первое поражение после победной серии из десяти матчей.
