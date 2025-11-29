Два гола Капризова помогли "Миннесоте" обыграть "Колорадо"

Встреча, которая состоялась в Сент-Поле, завершилась победой хозяев площадки в серии буллитов со счетом 3:2 (0:1, 2:0, 0:1, 0:0, 1:0). В составе "Миннесоты" дубль в основное время оформил российский нападающий Кирилл Капризов (32-я и 39-я минуты), который был признан первой звездой матча. Автором решающего буллита стал Мэтт Болди. У "Колорадо" шайбы забросили Натан Маккиннон (15) и Габриэль Ландеског (52).

Кирилл Капризов, отметившись двумя голами в матче с "Колорадо", забросил 200-ю и 201-ю шайбы в карьере в чемпионатах НХЛ соответственно и занял чистое 18-е место по голам в истории лиги среди российских хоккеистов, опередив Валерия Каменского. Капризов стал третьим игроком в истории "Миннесоты", кто достиг и преодолел отметку в 200 голов в "регулярках" лиги. Россиянину потребовалось 344 матчей, чтобы добиться этого достижения, 28-летний форвард быстрее всех в истории франшизы забросил 200 шайб в чемпионатах НХЛ. В 25 матчах сезона-2025/26 Капризов набрал 30 очков (16 голов и 14 передач). Форвард "Миннесоты" является самым результативным игроком чемпионата среди россиян.