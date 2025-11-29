Овечкин поднялся на 22-е место по числу матчей в НХЛ

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин поднялся на 22-е место в истории по количеству сыгранных матчей за карьеру в чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
29 ноября 2025 • начало в 01:00
Завершен
33:18 • Коннор Макмайкл
53:16 • Энтони Бовилье
56:04 • Якоб Чичрун
(Ryan Leonard, Коннор Макмайкл)
59:58 • Том Уилсон
03:07 • Морган Райлли
22:49 • Мэтью Найс
"Вашингтон" принимает "Торонто Мейпл Лифс" в рамках регулярного первенства. Овечкин участвует в игре. Для 40-летнего форварда этот матч стал 1516-м в карьере в "регулярках" НХЛ.
По количеству сыгранных матчей в чемпионатах лиги Овечкин догнал Мэтта Каллена и разделил с ним 22-е место рейтинга по этому показателю. Рекордсменом лиги является Патрик Марло, который за свою карьеру провел 1779 игр. Среди действующих игроков НХЛ Овечкин занимает второе место и уступает только защитнику защитнику "Колорадо Эвеланш" Бренту Бернсу (1521 матч).