ЭСК РФС сочла решения судьи Карасева в московском дерби верными
Футбол
Футбол
 
14:27 29.11.2025
ЭСК РФС сочла решения судьи Карасева в московском дерби верными
ЭСК РФС сочла решения судьи Карасева в московском дерби верными
Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) сочла, что арбитр Сергей Карасев верно засчитал гол в ворота ЦСКА и не... РИА Новости Спорт, 29.11.2025
ЭСК РФС сочла решения судьи Карасева в московском дерби верными

ЭСК РФС: Карасев правильно засчитал гол в ворота ЦСКА и не поставил два пенальти

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) сочла, что арбитр Сергей Карасев верно засчитал гол в ворота ЦСКА и не поставил два пенальти в московском дерби в рамках 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщается на сайте РФС.
"Спартак" 22 ноября со счетом 1:0 выиграл у ЦСКА. Армейцы обратились в ЭСК РФС по поводу неназначения пенальти в ворота "красно-белых" на 5-й минуте за столкновение вратаря "Спартака" Александра Максименко с защитником ЦСКА Данилом Круговым и решения засчитать гол Игоря Дмитриева на 43-й минуте. Эксперты единогласно сочли, что контакт Максименко с Круговым являлся "неизбежным и ненаказуемым", а игрок атакующей команды "не имел физической возможности сыграть в мяч, который уходил за линию ворот". Также эксперты не нашли нарушения в действиях Дмитриева против вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева.
Спартак (Москва) - ЦСКА (Москва) - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
МВД разбирается в инциденте с болельщиками после матча "Спартак" - ЦСКА
23 ноября, 14:57
"Дмитриев располагается перед вратарем и сфокусирован на приближающемся мяче. Касание рукой не блокирует вратаря и не оказывает влияния на него. Судья верно засчитал гол", - говорится в заявлении.
Также ЭСК РФС единогласно приняла решение, что Карасев правильно отменил назначение пенальти в ворота ЦСКА на 61-й минуте, поскольку защитник "красно-синих" Игорь Дивеев сыграл в мяч перед контактом с полузащитником "Спартака" Романом Зобниным, а перед этим полузащитник "красно-белых" Жедсон Фернандеш нарушил правила против хавбека Родриго Вильягры.
В то же время ЭСК РФС большинством счел голосом ошибочным решение арбитра Павла Кукуяна не назначить пенальти в ворота грозненского "Ахмата" на 70-й минуте матча с казанским "Рубином", который завершился победой казанцев со счетом 1:0. По мнению экспертов, защитник "Ахмата" Турпал-Али Ибишев нарушил правила против нападающего Андерсона Арройо и должен был получить за это желтую карточку.
Также комиссия пришла к выводу, что арбитр Евгений Буланов правильно не назначил пенальти в ворота московского "Динамо" во встрече с махачкалинским "Динамо" на 78-й минуте матча, завершившегося разгромной победой столичной команды со счетом 3:0. По мнению экспертов, столкновение голкипера московской команды Андрея Лунева с нападающим Миро не является нарушением правил.
Матия Попович и Игорь Акинфеев - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
ЦСКА вышел в полуфинал пути РПЛ Кубка России
26 ноября, 20:19
 
Футбол
 
Матч-центр
 
