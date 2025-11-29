ЭСК РФС сочла решения судьи Карасева в московском дерби верными

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) сочла, что арбитр Сергей Карасев верно засчитал гол в ворота ЦСКА и не поставил два пенальти в московском дерби в рамках 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщается на сайте РФС.
"Спартак" 22 ноября со счетом 1:0 выиграл у ЦСКА. Армейцы обратились в ЭСК РФС по поводу неназначения пенальти в ворота "красно-белых" на 5-й минуте за столкновение вратаря "Спартака" Александра Максименко с защитником ЦСКА Данилом Круговым и решения засчитать гол Игоря Дмитриева на 43-й минуте. Эксперты единогласно сочли, что контакт Максименко с Круговым являлся "неизбежным и ненаказуемым", а игрок атакующей команды "не имел физической возможности сыграть в мяч, который уходил за линию ворот". Также эксперты не нашли нарушения в действиях Дмитриева против вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева.
"Дмитриев располагается перед вратарем и сфокусирован на приближающемся мяче. Касание рукой не блокирует вратаря и не оказывает влияния на него. Судья верно засчитал гол", - говорится в заявлении.
Также ЭСК РФС единогласно приняла решение, что Карасев правильно отменил назначение пенальти в ворота ЦСКА на 61-й минуте, поскольку защитник "красно-синих" Игорь Дивеев сыграл в мяч перед контактом с полузащитником "Спартака" Романом Зобниным, а перед этим полузащитник "красно-белых" Жедсон Фернандеш нарушил правила против хавбека Родриго Вильягры.
В то же время ЭСК РФС большинством счел голосом ошибочным решение арбитра Павла Кукуяна не назначить пенальти в ворота грозненского "Ахмата" на 70-й минуте матча с казанским "Рубином", который завершился победой казанцев со счетом 1:0. По мнению экспертов, защитник "Ахмата" Турпал-Али Ибишев нарушил правила против нападающего Андерсона Арройо и должен был получить за это желтую карточку.
Также комиссия пришла к выводу, что арбитр Евгений Буланов правильно не назначил пенальти в ворота московского "Динамо" во встрече с махачкалинским "Динамо" на 78-й минуте матча, завершившегося разгромной победой столичной команды со счетом 3:0. По мнению экспертов, столкновение голкипера московской команды Андрея Лунева с нападающим Миро не является нарушением правил.
