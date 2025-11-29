Рейтинг@Mail.ru
Капризов вышел на чистое 18-е место по голам в НХЛ среди россиян
Хоккей
 
01:45 29.11.2025
Капризов вышел на чистое 18-е место по голам в НХЛ среди россиян
Капризов вышел на чистое 18-е место по голам в НХЛ среди россиян
Российский нападающий клуба "Миннесота Уайлд" Кирилл Капризов вышел на чистое 18-е место по голам в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ)... РИА Новости Спорт, 29.11.2025
Капризов вышел на чистое 18-е место по голам в НХЛ среди россиян

Капризов обошел Каменского и вышел на 18-е место по голам в НХЛ среди россиян

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Российский нападающий клуба "Миннесота Уайлд" Кирилл Капризов вышел на чистое 18-е место по голам в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) среди россиян.
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
28 ноября 2025 • начало в 23:30
Закончен (Б)
Миннесота
3 : 21:0
Колорадо
32:00 • Кирилл Капризов
(Zeev Buium, Матс Цуккарелло)
38:03 • Кирилл Капризов
(Райан Хартман, Яков Тренин)
65:01 • Матс Цуккарелло (П)
65:01 • Мэттью Болди (П)
14:54 • Натан Маккиннон
(Арттури Лехконен)
51:08 • Габриэль Ландескуг
(Натан Маккиннон, Кэйл Макар)
65:01 • Мартин Некаш (П)
В ночь на субботу 28-летний форвард отметился дублем в матче регулярного чемпионата против "Колорадо Эвеланш". Встреча продолжается, "Миннесота" после второго периода ведет в счете - 2:1.
Теперь на счету Капризова 201 заброшенная шайба в 344 матчах регулярных чемпионатов НХЛ. Он обошел по этому показателю олимпийского чемпиона и обладателя Кубка Стэнли в составе "Колорадо" Валерия Каменского, который забросил 200 шайб за 637 матчей. 17-е место по голам в лиге среди россиян занимает Сергей Гончар (220), лидером по этому показателю является лучший снайпер в истории НХЛ Александр Овечкин (908).
Также Капризов вышел на чистое третье место по голам за "Миннесоту" в регулярных чемпионатах НХЛ, обойдя американца Зака Паризе (199 голов за 588 матчей). Второе место в истории франшизы занимает финн Микко Койву (205 шайб в 1028 матчах), лидер по показателю - словак Мариан Габорик (219 голов за 502 игры).
