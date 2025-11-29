Рейтинг@Mail.ru
Представитель России вошел в исполком European Gymnastics
14:30 29.11.2025 (обновлено: 14:48 29.11.2025)
Представитель России вошел в исполком European Gymnastics
Представитель России вошел в исполком European Gymnastics
спорт, россия, прага, олимпийский комитет россии (окр), международная федерация гимнастики (fig), спортивная гимнастика, художественная гимнастика
Спорт, Россия, Прага, Олимпийский комитет России (ОКР), Международная федерация гимнастики (FIG), Спортивная гимнастика, Художественная гимнастика
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) и секретарь совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта Марат Филиппов избран в исполнительный комитет Европейского гимнастического союза (European Gymnastics), сообщается на сайте Федерации гимнастики России (ФГР).
Конгресс проходит с 28 по 29 ноября 2025 года в Праге. Филиппов вошел в исполком European Gymnastics по итогам голосования.
«
"Таким образом, Россия вновь представлена в руководящем органе European Gymnastic после перерыва в один олимпийский цикл. В компетенцию исполнительного комитета входят вопросы управления, финансов, маркетинга и коммуникаций, утверждение технических регламентов и различных правил", - говорится в заявлении ФГР.
В пятницу конгресс European Gymnastics проголосовал за восстановление допуска российских спортсменов на соревнования под своей эгидой в нейтральном статусе. Ранее European Gymnastics не допускал атлетов из России на официальные европейские соревнования, несмотря на то что Международная федерация гимнастики (FIG) объявила о допуске россиян и белорусов к международным турнирам в нейтральном статусе с 1 января 2024 года.
Соревнования по художественной гимнастике - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
European Gymnastics допустил россиян до соревнований
28 ноября, 15:37
 
Спорт Россия Прага Олимпийский комитет России (ОКР) Международная федерация гимнастики (FIG) Спортивная гимнастика Художественная гимнастика
 
