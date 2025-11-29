Представитель России вошел в исполком European Gymnastics

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) и секретарь совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта Марат Филиппов избран в исполнительный комитет Европейского гимнастического союза (European Gymnastics), сообщается на сайте Федерации гимнастики России (ФГР).
Конгресс проходит с 28 по 29 ноября 2025 года в Праге. Филиппов вошел в исполком European Gymnastics по итогам голосования.
"Таким образом, Россия вновь представлена в руководящем органе European Gymnastic после перерыва в один олимпийский цикл. В компетенцию исполнительного комитета входят вопросы управления, финансов, маркетинга и коммуникаций, утверждение технических регламентов и различных правил", - говорится в заявлении ФГР.
В пятницу конгресс European Gymnastics проголосовал за восстановление допуска российских спортсменов на соревнования под своей эгидой в нейтральном статусе. Ранее European Gymnastics не допускал атлетов из России на официальные европейские соревнования, несмотря на то что Международная федерация гимнастики (FIG) объявила о допуске россиян и белорусов к международным турнирам в нейтральном статусе с 1 января 2024 года.
