Представитель России вошел в исполком European Gymnastics

«

"Таким образом, Россия вновь представлена в руководящем органе European Gymnastic после перерыва в один олимпийский цикл. В компетенцию исполнительного комитета входят вопросы управления, финансов, маркетинга и коммуникаций, утверждение технических регламентов и различных правил", - говорится в заявлении ФГР.