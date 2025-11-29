Рейтинг@Mail.ru
Пиастри выиграл спринтерскую гонку на Гран-при Катара "Формулы-1"
Формула-1
Формула-1
 
17:34 29.11.2025
Пиастри выиграл спринтерскую гонку на Гран-при Катара "Формулы-1"
Пиастри выиграл спринтерскую гонку на Гран-при Катара "Формулы-1" - РИА Новости Спорт, 29.11.2025
Пиастри выиграл спринтерскую гонку на Гран-при Катара "Формулы-1"
Австралийский гонщик "Макларена" Оскар Пиастри стал победителем спринтерской гонки на предпоследнем, 23-м этапе чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Катара. РИА Новости Спорт, 29.11.2025
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Австралийский гонщик "Макларена" Оскар Пиастри стал победителем спринтерской гонки на предпоследнем, 23-м этапе чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Катара.
Второе место занял британский пилот "Мерседеса" Джордж Расселл. Третьим стал партнер Пиастри по команде британец Ландо Норрис.
В очковой зоне также финишировали: 4. Макс Ферстаппен (Нидерланды, "Ред Булл"), 5. Юки Цунода (Япония, "Ред Булл"), 6. Кими Антонелли (Италия, "Мерседес"), 7. Фернандо Алонсо (Испания, "Астон Мартин"), 8. Карлос Сайнс (Испания, "Уильямс").
Семикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон, выступающий за "Феррари", финишировал 17-м. Ранее он показал 18-й результат в квалификации к спринтерской гонке.
Позже в субботу состоится квалификация к воскресной гонке.
