Пиастри выиграл спринтерскую гонку на Гран-при Катара "Формулы-1"
Пиастри выиграл спринтерскую гонку на Гран-при Катара "Формулы-1"
Австралийский гонщик "Макларена" Оскар Пиастри стал победителем спринтерской гонки на предпоследнем, 23-м этапе чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Катара. РИА Новости Спорт, 29.11.2025
2025-11-29T17:34:00+03:00
2025-11-29T17:34:00+03:00
2025-11-29T17:58:00+03:00
катар
