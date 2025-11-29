Челестини рассказал, каким футболистам ЦСКА надо поставить памятник

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Главный тренер московского ЦСКА Фабио Челестини заявил, что футболистам, которые остались в команде в период летней перестройки, нужно поставить памятник, поскольку они многое сделали на благо клуба.
"В самом начале я понял, что эта команда прекрасна, и она продолжает быть великолепной. Летом команда выиграла Кубок России, потом ушел тренер. Много игроков тогда ушли, а пришло мало. То, что показала эта команда, абсолютно невероятно. Сейчас лучше не сделаешь. Мы взяли Суперкубок, первое место в группе Кубка России, выиграли в четвертьфинале, сейчас первые в чемпионате. Разве я могу что-то еще от команды просить? Невозможно. Тем, кто остался летом, надо памятник поставить, вы даже не представляете, что они для команды делают и что они нам дают", - заявил Челестини на послематчевой пресс-конференции, видео которой опубликовано в группе ЦСКА в соцсети "ВКонтакте".
