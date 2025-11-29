Рейтинг@Mail.ru
Челестини рассказал, каким футболистам ЦСКА надо поставить памятник
Футбол
 
19:35 29.11.2025
Челестини рассказал, каким футболистам ЦСКА надо поставить памятник
спорт, фабио челестини, пфк цска, кубок россии по футболу
Футбол, Спорт, Фабио Челестини, ПФК ЦСКА, Кубок России по футболу
Челестини рассказал, каким футболистам ЦСКА надо поставить памятник

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Главный тренер московского ЦСКА Фабио Челестини заявил, что футболистам, которые остались в команде в период летней перестройки, нужно поставить памятник, поскольку они многое сделали на благо клуба.
В субботу ЦСКА на своем поле обыграл "Оренбург" в матче 17-го тура чемпионата России со счетом 2:0. Армейцы вышли в лидеры турнирной таблицы чемпионата России, набрав 36 очков. Далее идут "Краснодар" (34) и "Зенит" (33), которые имеют матч в запасе.
"В самом начале я понял, что эта команда прекрасна, и она продолжает быть великолепной. Летом команда выиграла Кубок России, потом ушел тренер. Много игроков тогда ушли, а пришло мало. То, что показала эта команда, абсолютно невероятно. Сейчас лучше не сделаешь. Мы взяли Суперкубок, первое место в группе Кубка России, выиграли в четвертьфинале, сейчас первые в чемпионате. Разве я могу что-то еще от команды просить? Невозможно. Тем, кто остался летом, надо памятник поставить, вы даже не представляете, что они для команды делают и что они нам дают", - заявил Челестини на послематчевой пресс-конференции, видео которой опубликовано в группе ЦСКА в соцсети "ВКонтакте".
Футбол
 
