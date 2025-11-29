https://ria.ru/20251129/bayer-2058662994.html
Дортмундская "Боруссия" победила "Байер" в матче Бундеслиги
Дортмундская "Боруссия" на выезде одержала победу над леверкузенским "Байером" в матче 12-го тура чемпионата Германии по футболу. РИА Новости Спорт, 29.11.2025
