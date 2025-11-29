Рейтинг@Mail.ru
Дортмундская "Боруссия" победила "Байер" в матче Бундеслиги
Футбол
 
22:30 29.11.2025
Дортмундская "Боруссия" победила "Байер" в матче Бундеслиги
Дортмундская "Боруссия" победила "Байер" в матче Бундеслиги
Дортмундская "Боруссия" на выезде одержала победу над леверкузенским "Байером" в матче 12-го тура чемпионата Германии по футболу. РИА Новости Спорт, 29.11.2025
футбол
байер 04
боруссия (дортмунд)
хоффенхайм
бундеслига
Дортмундская "Боруссия" победила "Байер" в матче Бундеслиги

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Дортмундская "Боруссия" на выезде одержала победу над леверкузенским "Байером" в матче 12-го тура чемпионата Германии по футболу.
Встреча, прошедшая в Леверкузене, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей, в составе которых голы забили Аарон Ансельмино (41-я минута) и Карим Адейеми (65). У "Байера" отличился Кристиан Кофане (83).
"Боруссия" продлила серию без поражений до пяти матчей и вышла на третье место турнирной таблицы чемпионата Германии, набрав 25 очков. "Байер" (23) идет на четвертой позиции.
В следующем матче Бундеслиги "Боруссия" 7 декабря примет "Хоффенхайм", "Байер" днем ранее на выезде сыграет против "Аугсбурга".
