"Балтика" в меньшинстве обыграла "Спартак", Талалаева удалили

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Калининградский футбольный клуб "Балтика" обыграл московский "Спартак" в домашнем матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча, которая прошла в субботу в Калининграде, завершилась со счетом 1:0. Гол на 60-й минуте забил Николай Титков. Хозяева играли в меньшинстве с 30-й минуты после удаления Ираклия Манелова.
29 ноября 2025 • начало в 19:30
Завершен
Арбитр встречи Кирилл Левников показал красную карточку тренеру "Балтики" Андрею Талалаеву на 33-й минуте за неприличный жест.
Перед началом матча прошла минута молчания в память об олимпийском чемпионе 1956 года Никите Симоняне, который умер 23 ноября в возрасте 99 лет. Игроки обеих команд вышли на матч в майках с изображением Симоняна и провели встречу с траурными повязками.
В первом круге РПЛ калининградцы обыграли "красно-белых" в Москве со счетом 3:0.
"Балтика" продлила беспроигрышную серию в чемпионате России до семи игр и с 32 очками поднялась на четвертое место в турнирной таблице, где "Спартак" (28 очков) располагается на шестой позиции. В следующем туре калининградцы 7 декабря примут самарские "Крылья Советов", "Спартак" днем ранее сыграет на своем поле с московским "Динамо".
ЦСКА обыграл "Оренбург" в матче чемпионата России
Вчера, 18:29