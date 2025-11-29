Рейтинг@Mail.ru
"Балтика" в меньшинстве обыграла "Спартак", Талалаева удалили
21:34 29.11.2025 (обновлено: 21:56 29.11.2025)
"Балтика" в меньшинстве обыграла "Спартак", Талалаева удалили
"Балтика" в меньшинстве обыграла "Спартак", Талалаева удалили - РИА Новости Спорт, 29.11.2025
"Балтика" в меньшинстве обыграла "Спартак", Талалаева удалили
Калининградский футбольный клуб "Балтика" обыграл московский "Спартак" в домашнем матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). РИА Новости Спорт, 29.11.2025
/20251129/tsska-2058639644.html
спорт, николай титков, кирилл левников, андрей талалаев, балтика, спартак москва, российская премьер-лига (рпл), крылья советов
Футбол, Спорт, Николай Титков, Кирилл Левников, Андрей Талалаев, Балтика, Спартак Москва, Российская премьер-лига (РПЛ), Крылья Советов
"Балтика" в меньшинстве обыграла "Спартак", Талалаева удалили

"Балтика" в меньшинстве обыграла "Спартак" в матче РПЛ

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Калининградский футбольный клуб "Балтика" обыграл московский "Спартак" в домашнем матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча, которая прошла в субботу в Калининграде, завершилась со счетом 1:0. Гол на 60-й минуте забил Николай Титков. Хозяева играли в меньшинстве с 30-й минуты после удаления Ираклия Манелова.
Российская премьер-лига (РПЛ)
29 ноября 2025 • начало в 19:30
Завершен
Балтика
1 : 0
Спартак Москва
60‎’‎ • Николай Титков
(Иван Беликов)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Арбитр встречи Кирилл Левников показал красную карточку тренеру "Балтики" Андрею Талалаеву на 33-й минуте за неприличный жест.
Перед началом матча прошла минута молчания в память об олимпийском чемпионе 1956 года Никите Симоняне, который умер 23 ноября в возрасте 99 лет. Игроки обеих команд вышли на матч в майках с изображением Симоняна и провели встречу с траурными повязками.
В первом круге РПЛ калининградцы обыграли "красно-белых" в Москве со счетом 3:0.
"Балтика" продлила беспроигрышную серию в чемпионате России до семи игр и с 32 очками поднялась на четвертое место в турнирной таблице, где "Спартак" (28 очков) располагается на шестой позиции. В следующем туре калининградцы 7 декабря примут самарские "Крылья Советов", "Спартак" днем ранее сыграет на своем поле с московским "Динамо".
