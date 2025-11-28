Тикнизян может вернуться в РПЛ, сообщил источник

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости, Зарина Халимхонова. Защитник белградской "Црвены Звезды" и сборной Армении по футболу Наир Тикнизян может вернуться в Российскую премьер-лигу (РПЛ), сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.