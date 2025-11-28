https://ria.ru/20251128/tikni-2058458617.html
Тикнизян может вернуться в РПЛ, сообщил источник
Защитник белградской "Црвены Звезды" и сборной Армении по футболу Наир Тикнизян может вернуться в Российскую премьер-лигу (РПЛ), сообщил РИА Новости источник,... РИА Новости Спорт, 28.11.2025
2025-11-28T18:02:00+03:00
