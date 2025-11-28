Рейтинг@Mail.ru
Тикнизян может вернуться в РПЛ, сообщил источник
Футбол
 
18:02 28.11.2025 (обновлено: 18:18 28.11.2025)
Тикнизян может вернуться в РПЛ, сообщил источник
спорт, наир тикнизян, црвена звезда, локомотив (москва), российская премьер-лига (рпл), трансферы в рпл
Футбол, Спорт, Наир Тикнизян, Црвена Звезда, Локомотив (Москва), Российская премьер-лига (РПЛ), Трансферы в РПЛ
Тикнизян может вернуться в РПЛ, сообщил источник

Тикнизян может перейти из "Црвены Звезды" в российский клуб

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости, Зарина Халимхонова. Защитник белградской "Црвены Звезды" и сборной Армении по футболу Наир Тикнизян может вернуться в Российскую премьер-лигу (РПЛ), сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
По данным источника, интерес к игроку проявляют два клуба РПЛ, при этом один из представителей первой тройки чемпионата уже выходил на связь как с сербским клубом, так и с самим футболистом.
Тикнизян перешел в "Црвену Звезду" из московского "Локомотива" 1 июля, подписав трехлетний контракт. В конце сентября он стал гражданином Сербии. В сезоне-2025/26 Тикнизян принял участие в 20 матчах в различных турнирах.
Миралем Пьянич - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Пьянич завершил карьеру, сообщили СМИ
ФутболСпортНаир ТикнизянЦрвена ЗвездаЛокомотив (Москва)РПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)Трансферы в РПЛ
 
