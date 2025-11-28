Рейтинг@Mail.ru
"Страсбур" обыграл "Кристал Пэлас" в матче Лиги конференций - РИА Новости Спорт, 28.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
01:16 28.11.2025
https://ria.ru/20251128/strasbur-2058220371.html
"Страсбур" обыграл "Кристал Пэлас" в матче Лиги конференций
"Страсбур" обыграл "Кристал Пэлас" в матче Лиги конференций - РИА Новости Спорт, 28.11.2025
"Страсбур" обыграл "Кристал Пэлас" в матче Лиги конференций
Французский футбольный клуб "Страсбур" дома нанес поражение английскому "Кристал Пэлас" в матче четвертого тура основного этапа Лиги конференций. РИА Новости Спорт, 28.11.2025
2025-11-28T01:16:00+03:00
2025-11-28T01:16:00+03:00
футбол
спорт
страсбур
кристал пэлас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1c/2058220082_0:0:3393:1910_1920x0_80_0_0_714f4d357536a8c3464a2ff60dc83911.jpg
/20251127/futbol-2058208585.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1c/2058220082_307:0:3036:2047_1920x0_80_0_0_627f5deade4c884cd1157d71f3beb988.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, страсбур, кристал пэлас
Футбол, Спорт, Страсбур, Кристал Пэлас
"Страсбур" обыграл "Кристал Пэлас" в матче Лиги конференций

Французский "Страсбур" обыграл английский "Кристал Пэлас" в Лиге конференций

© Getty Images / Simon Hofmann - UEFAЭмануэль Эмегха
Эмануэль Эмегха - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© Getty Images / Simon Hofmann - UEFA
Читать в
Дзен
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Французский футбольный клуб "Страсбур" дома нанес поражение английскому "Кристал Пэлас" в матче четвертого тура основного этапа Лиги конференций.
Встреча прошла в Страсбурге и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе "Страсбура" по мячу забили Эмануэль Эмегха (53-я минута) и Самир Эль-Мурабет (77). У "Кристал Пэлас" отличился Тайрик Митчелл (35).
Лига конференций
27 ноября 2025 • начало в 23:00
Завершен
Страсбур
2 : 1
Кристал Пэлас
53‎’‎ • Эмануэль Эмега
(Диего Морейра)
77‎’‎ • Samir El Mourabet
(Хулио Энсисо)
35‎’‎ • Тайрик Митчелл
(Жан-Филипп Матета)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Страсбур", набрав 10 очков, поднялся на второе место в турнирной таблице. "Кристал Пэлас" с 6 баллами располагается на 18-й строчке.
В пятом туре "Страсбур" на выезде сыграет с шотландским "Абердином", а "Кристал Пэлас" в гостях встретится с ирландским "Шелбурном". Обе встречи пройдут 11 декабря.
Результаты других матчей:
  • "Абердин" (Шотландия) - "Ноа" (Армения) - 1:1;
  • "Брейдаблик" (Исландия) - "Самсунспор" (Турция) - 2:2;
  • "Дрита" (Босния и Герцеговина) - "Шкендия" (Северная Македония) - 1:0;
  • "Легия" (Польша) - "Спарта" (Чехия) - 0:1;
  • "Риека" (Хорватия) - АЕК (Кипр) - 0:0;
  • "Фиорентина" (Италия) - АЕК (Греция) - 0:1;
  • "Шемрок Роверс" (Ирландия) - "Шахтер" (Украина) - 1:2;
  • "Ягеллония" (Польша) - КуПС (Финляндия) - 1:0.
Трофей Лиги конференций УЕФА - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Румынский клуб обыграл "Майнц" в матче Лиги конференций
27 ноября, 22:59
 
ФутболСпортСтрасбурКристал Пэлас
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Перерыв
    Сибирь
    Автомобилист
    0
    1
  • Футбол
    1-й тайм
    Акрон
    Нижний Новгород
    0
    0
  • Хоккей
    29.11 14:30
    Металлург Мг
    Барыс
  • Футбол
    29.11 16:30
    ЦСКА
    Оренбург
  • Хоккей
    29.11 17:00
    Спартак Москва
    Лада
  • Футбол
    29.11 17:30
    Бавария
    Санкт-Паули
  • Футбол
    29.11 18:00
    Манчестер Сити
    Лидс
  • Футбол
    29.11 18:15
    Барселона
    Алавес
  • Футбол
    29.11 19:00
    Монако
    ПСЖ
  • Футбол
    29.11 19:30
    Балтика
    Спартак Москва
  • Футбол
    29.11 20:00
    Ювентус
    Кальяри
  • Футбол
    29.11 22:45
    Милан
    Лацио
  • Футбол
    29.11 23:00
    Атлетико Мадрид
    Реал Овьедо
  • Хоккей
    29.11 22:00
    Рейнджерс
    Тампа-Бэй
  • Хоккей
    29.11 23:00
    Колорадо
    Монреаль
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала