https://ria.ru/20251128/strasbur-2058220371.html
"Страсбур" обыграл "Кристал Пэлас" в матче Лиги конференций
"Страсбур" обыграл "Кристал Пэлас" в матче Лиги конференций - РИА Новости Спорт, 28.11.2025
"Страсбур" обыграл "Кристал Пэлас" в матче Лиги конференций
Французский футбольный клуб "Страсбур" дома нанес поражение английскому "Кристал Пэлас" в матче четвертого тура основного этапа Лиги конференций. РИА Новости Спорт, 28.11.2025
2025-11-28T01:16:00+03:00
2025-11-28T01:16:00+03:00
2025-11-28T01:16:00+03:00
футбол
спорт
страсбур
кристал пэлас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1c/2058220082_0:0:3393:1910_1920x0_80_0_0_714f4d357536a8c3464a2ff60dc83911.jpg
/20251127/futbol-2058208585.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1c/2058220082_307:0:3036:2047_1920x0_80_0_0_627f5deade4c884cd1157d71f3beb988.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, страсбур, кристал пэлас
Футбол, Спорт, Страсбур, Кристал Пэлас
"Страсбур" обыграл "Кристал Пэлас" в матче Лиги конференций
Французский "Страсбур" обыграл английский "Кристал Пэлас" в Лиге конференций МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Французский футбольный клуб "Страсбур" дома нанес поражение английскому "Кристал Пэлас" в матче четвертого тура основного этапа Лиги конференций.
Встреча прошла в Страсбурге и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе "Страсбура" по мячу забили Эмануэль Эмегха (53-я минута) и Самир Эль-Мурабет (77). У "Кристал Пэлас" отличился Тайрик Митчелл (35).
27 ноября 2025 • начало в 23:00
Завершен
53’ •
Эмануэль Эмега
(
Диего Морейра)
77’ •
Samir El Mourabet
(
Хулио Энсисо)
"Страсбур", набрав 10 очков, поднялся на второе место в турнирной таблице. "Кристал Пэлас" с 6 баллами располагается на 18-й строчке.
В пятом туре "Страсбур" на выезде сыграет с шотландским "Абердином", а "Кристал Пэлас" в гостях встретится с ирландским "Шелбурном". Обе встречи пройдут 11 декабря.
Результаты других матчей:
"Абердин" (Шотландия) - "Ноа" (Армения) - 1:1; "Брейдаблик" (Исландия) - "Самсунспор" (Турция) - 2:2; "Дрита" (Босния и Герцеговина) - "Шкендия" (Северная Македония) - 1:0; "Легия" (Польша) - "Спарта" (Чехия) - 0:1; "Риека" (Хорватия) - АЕК (Кипр) - 0:0; "Фиорентина" (Италия) - АЕК (Греция) - 0:1; "Шемрок Роверс" (Ирландия) - "Шахтер" (Украина) - 1:2; "Ягеллония" (Польша) - КуПС (Финляндия) - 1:0.