"Страсбур" обыграл "Кристал Пэлас" в матче Лиги конференций

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Французский футбольный клуб "Страсбур" дома нанес поражение английскому "Кристал Пэлас" в матче четвертого тура основного этапа Лиги конференций.

Встреча прошла в Страсбурге и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе "Страсбура" по мячу забили Эмануэль Эмегха (53-я минута) и Самир Эль-Мурабет (77). У "Кристал Пэлас" отличился Тайрик Митчелл (35).

"Страсбур", набрав 10 очков, поднялся на второе место в турнирной таблице. "Кристал Пэлас" с 6 баллами располагается на 18-й строчке.

В пятом туре "Страсбур" на выезде сыграет с шотландским "Абердином", а "Кристал Пэлас" в гостях встретится с ирландским "Шелбурном". Обе встречи пройдут 11 декабря.

Результаты других матчей: