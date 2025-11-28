Гендиректор "Трофеев Северной Пальмиры" пошутил о визите Синнера на турнир

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 ноя - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Генеральный директор турнира "Трофеи Северной Пальмиры" Александр Медведев в шутку заявил, что у организаторов есть договоренность со второй ракеткой мира Янником Синнером о его приезде на турнир в Санкт-Петербург.