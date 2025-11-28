Гендиректор "Трофеев Северной Пальмиры" пошутил о визите Синнера на турнир

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 ноя - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Генеральный директор турнира "Трофеи Северной Пальмиры" Александр Медведев в шутку заявил, что у организаторов есть договоренность со второй ракеткой мира Янником Синнером о его приезде на турнир в Санкт-Петербург.
Показательный турнир "Трофеи Северной Пальмиры" пройдет в Санкт-Петербурге 29-30 ноября. В нем примут участие ведущие теннисисты мира - россияне Даниил Медведев, Карен Хачанов, Вероника Кудерметова, Диана Шнайдер, Анастасия Потапова, казахстанцы Александр Бублик, Юлия Путинцева, нидерландец Таллон Грикспор. Капитанами команд станут серб Янко Типсаревич и француз иранского происхождения Мансур Бахрами.
"Синнер начинал свою карьеру в Санкт-Петербурге на турнире St. Petersburg Open. У нас с ним была договоренность, что он обязательно приедет. Нужно ему об этом напомнить. Важно, чтобы другие теннисисты поддержали его приезд", - сказал Медведев журналистам.
"Теннисный мир не такой большой. Теннис в положительную сторону отличается от других видов спорта тем, что политические проблемы не привели к изоляции наших спортсменов. И, конечно, без молчаливого согласия и ATP, и WTA это бы не состоялось в той бесконфликтной форме, в которой существует сейчас, - добавил Медведев. - Теннис имеет вековую историю и уже переживал тяжелые времена. Я надеюсь, что наш турнир - пусть небольшой, но все же вклад в развитие отношений в мире спорта, между странами и между людьми. То, что турнир имеет международный статус, очень важно. Мы верим, что официальные турниры ATP и WTA вернутся в Россию. Хотелось бы, чтобы это произошло как можно раньше", - отметил Медведев.