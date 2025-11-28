Гол и три передачи Панарина помогли "Рейнджерс" крупно победить в матче НХЛ

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. "Нью-Йорк Рейнджерс" на выезде обыграл "Бостон Брюинз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Панарин также записал на свой счет три результативные передачи. Всего в активе 34-летнего нападающего 26 очков (8 голов + 18 передач) в 26 матчах текущего сезона.