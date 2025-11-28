Гол и три передачи Панарина помогли "Рейнджерс" крупно победить в матче НХЛ

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. "Нью-Йорк Рейнджерс" на выезде обыграл "Бостон Брюинз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
28 ноября 2025 • начало в 21:00
Завершен
44:07 • Кейси Миттельштадт
45:49 • Морган Гики
03:28 • Артемий Панарин
12:02 • Карсон Суси
34:22 • Мика Зибанежад
35:07 • Мика Зибанежад
56:36 • Алексис Лафренье
(Scott Morrow)
57:02 • Владислав Гавриков
Встреча, прошедшая в Бостоне, завершилась со счетом 6:2 (2:0, 2:0, 2:2) в пользу гостей, в составе которых по шайбе забросили российский нападающий Артемий Панарин (4-я минута), его соотечественник защитник Владислав Гавриков (58), Карсон Суси (13) и Алексис Лафренье (57), также дубль оформил Мика Зибанежад (35, 36). У "Бостона" отличились Кейси Миттельштадт (45) и Хенри Йокихарью (46).
Панарин также записал на свой счет три результативные передачи. Всего в активе 34-летнего нападающего 26 очков (8 голов + 18 передач) в 26 матчах текущего сезона.
"Нью-Йорк Рейнджерс" (28 очков) выиграл третий матч кряду в НХЛ и поднялся на пятое место в турнирной таблице Столичного дивизиона. "Бостон" (28) располагается на третьей позиции в Атлантическом дивизионе.