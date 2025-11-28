Левников рассудит "Балтику" и "Спартак" в матче РПЛ

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Судейская бригада под руководством Кирилла Левникова обслужит матч чемпионата России между калининградской "Балтикой" и московским "Спартаком", сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).
Помогать ему будут Дмитрий Ермаков и Андрей Веретешкин, резервным арбитром выступит Инал Танашев, за систему VAR будут отвечать Павел Кукуян и Роман Галимов.
"Динамо" по сумме двух матчей прошло "Зенит" в Кубке России
27 ноября, 22:33
Встреча пройдет 29 ноября в Калининграде в рамках 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча команд в первом круге завершилась гостевой победой "Балтики" со счетом 3:0. Калининградский клуб с 29 очками занимает пятое место в таблице, "Спартак" (28) идет шестым.
Другие назначения тура:
29 ноября, суббота
"Акрон" (Тольятти) - "Нижний Новгород" - Владислав Целовальников (VAR - Сергей Иванов);
30 ноября, воскресенье
"Краснодар" - "Крылья Советов" (Самара) - Сергей Карасев (VAR - Сергей Цыганок);
1 декабря, понедельник
"Сочи" - "Динамо" (Махачкала) - Егор Егоров (VAR - Василий Казарцев).
Экс-футболист "Спартака" попал в реанимацию
Вчера, 12:24