Левников рассудит "Балтику" и "Спартак" в матче РПЛ

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Судейская бригада под руководством Кирилла Левникова обслужит матч чемпионата России между калининградской "Балтикой" и московским "Спартаком", сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Помогать ему будут Дмитрий Ермаков и Андрей Веретешкин, резервным арбитром выступит Инал Танашев, за систему VAR будут отвечать Павел Кукуян и Роман Галимов.