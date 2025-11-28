Рейтинг@Mail.ru
Левников рассудит "Балтику" и "Спартак" в матче РПЛ
Футбол
 
12:27 28.11.2025
Левников рассудит "Балтику" и "Спартак" в матче РПЛ
Судейская бригада под руководством Кирилла Левникова обслужит матч чемпионата России между калининградской "Балтикой" и московским "Спартаком"
футбол
спорт
владислав целовальников
спартак москва
российская премьер-лига (рпл)
балтика
кирилл левников
спорт, владислав целовальников, спартак москва, российская премьер-лига (рпл), балтика, кирилл левников
Футбол, Спорт, Владислав Целовальников, Спартак Москва, Российская премьер-лига (РПЛ), Балтика, Кирилл Левников
Левников рассудит "Балтику" и "Спартак" в матче РПЛ

Левников назначен на матч "Балтики" и "Спартака" в РПЛ

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Судейская бригада под руководством Кирилла Левникова обслужит матч чемпионата России между калининградской "Балтикой" и московским "Спартаком", сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).
Помогать ему будут Дмитрий Ермаков и Андрей Веретешкин, резервным арбитром выступит Инал Танашев, за систему VAR будут отвечать Павел Кукуян и Роман Галимов.
Встреча пройдет 29 ноября в Калининграде в рамках 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча команд в первом круге завершилась гостевой победой "Балтики" со счетом 3:0. Калининградский клуб с 29 очками занимает пятое место в таблице, "Спартак" (28) идет шестым.
Другие назначения тура:
29 ноября, суббота
"Акрон" (Тольятти) - "Нижний Новгород" - Владислав Целовальников (VAR - Сергей Иванов);
ЦСКА - "Оренбург" - Иван Абросимов (VAR - Евгений Буланов);
30 ноября, воскресенье
"Краснодар" - "Крылья Советов" (Самара) - Сергей Карасев (VAR - Сергей Цыганок);
"Ростов" (Ростов-на-Дону) - "Локомотив" (Москва) - Рафаэль Шафеев (VAR - Антон Фролов);
"Ахмат" (Грозный) - "Динамо" (Москва) - Ян Бобровский (VAR - Андрей Фисенко);
"Зенит" (Санкт-Петербург) - "Рубин" (Казань) - Артем Чистяков (VAR - Артур Федоров);
1 декабря, понедельник
"Сочи" - "Динамо" (Махачкала) - Егор Егоров (VAR - Василий Казарцев).
ФутболСпортВладислав ЦеловальниковСпартак МоскваРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)БалтикаКирилл Левников
 
