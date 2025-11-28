Два паса Кучерова помогли "Тампе" одержать шестую подряд победу в НХЛ

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Клуб "Тампа-Бэй Лайтнинг" на выезде обыграл "Детройт Ред Уингз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, прошедшая в Детройте, завершилась со счетом 6:3 (1:1, 3:2, 2:0) в пользу гостей, в составе которых шайбы забросили Даррен Рэддиш (18-я минута), Гейдж Гонсалвес (21), Янни Гурд (24, 37), Джейк Гюнцель (53) и Брэндон Хэйгел (58). У "Детройта" отличились Джей Ти Комфер (12), Майкл Расмуссен (24) и Дилан Ларкин (39).
28 ноября 2025 • начало в 20:00
Завершен
11:29 • Джей Ти Комфер
(Михаэль Расмуссен)
23:13 • Михаэль Расмуссен
38:26 • Дилан Ларкин
(Лукас Рэймонд, Симон Эдвинссон)
17:07 • Даррен Рэддиш
20:34 • Гаге Гонсалвеш
23:01 • Янни Гурде
36:09 • Янни Гурде
52:37 • Джейк Гентцель
57:13 • Брэндон Хагель
Российский нападающий "Тампы" Никита Кучеров записал на свой счет две результативные передачи. Всего в активе 32-летнего российского форварда 29 очков (11 голов + 18 передач) в 22 матчах в текущем сезоне.
"Тампа" победила в шестом матче НХЛ подряд, набрала 32 очка и идет на первом месте в турнирной таблице Атлантического дивизиона, где "Детройт", проигравший третий раз кряду, располагается на пятом месте с 27 баллами.
