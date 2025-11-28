https://ria.ru/20251128/khokkey-2058489412.html
На матче "Шанхайских драконов" вместо гимна Китая включили гимн Белоруссии
Организаторы домашнего матча нижнекамского "Нефтехимика" против китайского клуба "Шанхайские драконы" в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной... РИА Новости Спорт, 28.11.2025
