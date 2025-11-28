Рейтинг@Mail.ru
На матче "Шанхайских драконов" вместо гимна Китая включили гимн Белоруссии
Хоккей
 
19:55 28.11.2025 (обновлено: 20:06 28.11.2025)
На матче "Шанхайских драконов" вместо гимна Китая включили гимн Белоруссии
На матче "Шанхайских драконов" вместо гимна Китая включили гимн Белоруссии - РИА Новости Спорт, 28.11.2025
На матче "Шанхайских драконов" вместо гимна Китая включили гимн Белоруссии
Организаторы домашнего матча нижнекамского "Нефтехимика" против китайского клуба "Шанхайские драконы" в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной... РИА Новости Спорт, 28.11.2025
На матче "Шанхайских драконов" вместо гимна Китая включили гимн Белоруссии

На матче "Шанхайских драконов" в КХЛ вместо гимна Китая включили гимн Белоруссии

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Организаторы домашнего матча нижнекамского "Нефтехимика" против китайского клуба "Шанхайские драконы" в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) вместо гимна Китая включили гимн Белоруссии.
"Нефтехимик" принимает "Шанхайских драконов" в пятницу.
Перед началом встречи во время традиционного проигрывания национальных гимнов вместо гимна Китая прозвучал гимн Белоруссии. Диктор на арене сообщил, что по техническим причинам воспроизведение гимна КНР невозможно.
"Шанхайские драконы" в сезоне-2025/26 проводят домашние матчи в Санкт-Петербурге. Команда выступает в лиге с сезона-2016/17, ранее она носила название "Куньлунь Ред Стар".
Хоккеисты нижнекамского Нефтехимика - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
"Нефтехимик" — "Драконы": смотреть онлайн матч КХЛ 28 ноября
