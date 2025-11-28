Рейтинг@Mail.ru
СКА прервал серию из трех побед в КХЛ, проиграв "Ак Барсу"
Хоккей
 
21:58 28.11.2025
СКА прервал серию из трех побед в КХЛ, проиграв "Ак Барсу"
СКА прервал серию из трех побед в КХЛ, проиграв "Ак Барсу"
Петербургский СКА на выезде проиграл казанскому "Ак Барсу" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 28.11.2025
континентальная хоккейная лига (кхл)
СКА прервал серию из трех побед в КХЛ, проиграв "Ак Барсу"

СКА со счетом 2:5 проиграл "Ак Барсу" в матче КХЛ

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Петербургский СКА на выезде проиграл казанскому "Ак Барсу" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
28 ноября 2025 • начало в 19:30
Завершен
Ак Барс
5 : 2
СКА
03:24 • Дмитрий Яшкин
(Илья Карпухин, Александр Барабанов)
24:38 • Илья Сафонов
(Артем Галимов, Степан Фальковский)
37:20 • Артем Галимов
41:10 • Илья Карпухин
(Артем Галимов, Алексей Марченко)
50:02 • Никита Дыняк
(Артур Бровкин, Константин Лучевников)
22:36 • Брендэн Лайпсик
(Маркус Филлипс)
50:30 • Брендэн Лайпсик
(Джозеф Бландизи)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча, прошедшая в Казани, завершилась со счетом 5:2 (1:0, 2:1, 2:1) в пользу хозяев, в составе которых шайбы забросили Дмитрий Яшкин (4-я минута), Илья Сафонов (25), Артем Галимов (38), Илья Карпухин (42) и Никита Дыняк (51). У СКА дублем отметился Брендэн Лайпсик (23, 51).
СКА прервал серию из трех побед в КХЛ и располагается на восьмом месте в турнирной таблице Западной конференции с 32 очками. "Ак Барс", набрав 42 балла, поднялся на второе место на Востоке.
В следующем матче "Ак Барс" 30 ноября примет "Шанхайских драконов", а СКА двумя днями позднее на выезде сыграет против ярославского "Локомотива".
