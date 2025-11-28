https://ria.ru/20251128/khl-2058522148.html
СКА прервал серию из трех побед в КХЛ, проиграв "Ак Барсу"
СКА прервал серию из трех побед в КХЛ, проиграв "Ак Барсу" - РИА Новости Спорт, 28.11.2025
СКА прервал серию из трех побед в КХЛ, проиграв "Ак Барсу"
Петербургский СКА на выезде проиграл казанскому "Ак Барсу" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 28.11.2025
хоккей
спорт
дмитрий яшкин
илья сафонов
артем галимов
ска (санкт-петербург)
шанхайские драконы
ак барс
СКА прервал серию из трех побед в КХЛ, проиграв "Ак Барсу"
СКА со счетом 2:5 проиграл "Ак Барсу" в матче КХЛ