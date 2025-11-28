"Трабзонспор" отверг спонсорство с Coca-Cola, пишут СМИ

АНКАРА, 28 ноя — РИА Новости. Турецкий футбольный клуб "Трабзонспор" отклонил предложение Coca-Cola о спонсорстве, мотивировав это позицией компании по действиям Израиля в Газе, сообщила газета Турецкий футбольный клуб "Трабзонспор" отклонил предложение Coca-Cola о спонсорстве, мотивировав это позицией компании по действиям Израиля в Газе, сообщила газета Turkiye со ссылкой на президента клуба Эртугрула Догана.

После начала израильской операции в октябре 2023 года в турецком сегменте соцсетей усилились призывы бойкотировать продукцию Coca-Cola и её брендов. Аналогичные обращения касались McDonald"s и Starbucks. В ноябре 2023 года парламент Турции прекратил закупки продукции Coca-Cola и Nestle для буфетов и кейтерингов, объяснив это их поддержкой Израиля.

"Президент "Трабзонспора" Эртугрул Доган отверг предложение по спонсорству, отметив, что ситуация в Палестине и Газе "и так всем известна", - пишет издание, добавив, что это решение клуба вызвало широкий отклик и одобрение пользователей социальных сетей.