"Трабзонспор" отверг спонсорство с Coca-Cola, пишут СМИ

Turkiye: "Трабзонспор" отверг спонсорство с Coca-Cola из-за ситуации в Газе
АНКАРА, 28 ноя — РИА Новости.
Турецкий футбольный клуб "Трабзонспор" отклонил предложение Coca-Cola о спонсорстве, мотивировав это позицией компании по действиям Израиля в Газе, сообщила газета Turkiye
со ссылкой на президента клуба Эртугрула Догана.
После начала израильской операции в октябре 2023 года в турецком сегменте соцсетей усилились призывы бойкотировать продукцию Coca-Cola и её брендов. Аналогичные обращения касались McDonald"s и Starbucks. В ноябре 2023 года парламент Турции прекратил закупки продукции Coca-Cola и Nestle для буфетов и кейтерингов, объяснив это их поддержкой Израиля.
"Президент "Трабзонспора" Эртугрул Доган отверг предложение по спонсорству, отметив, что ситуация в Палестине и Газе "и так всем известна", - пишет издание, добавив, что это решение клуба вызвало широкий отклик и одобрение пользователей социальных сетей.
За период конфликта между движением ХАМАС и Израилем, начиная с 7 октября 2023 года, погибли свыше 69 тысячи палестинцев, более 170 тысяч - ранены. По данным израильской стороны, по меньшей мере 1,2 тысячи граждан еврейского государства стали жертвами войны.