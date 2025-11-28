Болельщики кипрского клуба вывесили флаги СССР на матче с киевским "Динамо"

"Омония" (5 очков) поднялось на 18-е место в турнирной таблице. Киевское "Динамо" (3) с 1 победой и 3 поражениями располагается на 27-й строчке.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине. Осенью 2023 года организации уточнили, что санкции не будут сняты до завершения СВО.