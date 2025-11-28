Рейтинг@Mail.ru
Болельщики кипрского клуба вывесили флаги СССР на матче с киевским "Динамо"
Футбол
 
01:09 28.11.2025 (обновлено: 02:18 28.11.2025)
https://ria.ru/20251128/futbol-2058219205.html
Болельщики кипрского клуба вывесили флаги СССР на матче с киевским "Динамо"
Болельщики кипрского клуба вывесили флаги СССР на матче с киевским "Динамо" - РИА Новости Спорт, 28.11.2025
Болельщики кипрского клуба вывесили флаги СССР на матче с киевским "Динамо"
Болельщики кипрского клуба "Омония" вывесили флаги России и СССР на матче основного этапа Лиги конференций против украинского "Динамо". РИА Новости Спорт, 28.11.2025
2025-11-28T01:09:00+03:00
2025-11-28T02:18:00+03:00
омония
динамо (киев)
Болельщики кипрского клуба вывесили флаги СССР на матче с киевским "Динамо"

Фанаты "Омонии" вывесили флаги России и СССР на матче против киевского "Динамо"

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Болельщики кипрского клуба "Омония" вывесили флаги России и СССР на матче основного этапа Лиги конференций против украинского "Динамо".
"Омония" обыграла в Никосии "Динамо" со счетом 2:0, одержав свою первую победу в текущем основном этапе Лиги конференций. Во время матча на трибунах за одними из ворот болельщики вывесили флаги России и СССР, также один из зрителей надел майку с латинской буквой Z.
Лига конференций
27 ноября 2025 • начало в 20:45
Завершен
Омония
2 : 0
Динамо Киев
34‎’‎ • Willy Semedo (П)
59‎’‎ • Angelos Neofytou
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Омония" (5 очков) поднялось на 18-е место в турнирной таблице. Киевское "Динамо" (3) с 1 победой и 3 поражениями располагается на 27-й строчке.
В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине. Осенью 2023 года организации уточнили, что санкции не будут сняты до завершения СВО.
