Пиастри выиграл практику Гран-при Катара "Формулы-1"
Пиастри выиграл практику Гран-при Катара "Формулы-1" - РИА Новости Спорт, 28.11.2025
Пиастри выиграл практику Гран-при Катара "Формулы-1"
Австралиец Оскар Пиастри из команды "Макларен" показал лучший результат в единственной сессии свободных заездов предпоследнего 23-го этапа чемпионата... РИА Новости Спорт, 28.11.2025
2025-11-28T17:46:00+03:00
2025-11-28T17:46:00+03:00
2025-11-28T18:17:00+03:00
формула-1
спорт
макларен
оскар пиастри
ландо норрис
астон мартин
фернандо алонсо
спорт, макларен, оскар пиастри, ландо норрис, астон мартин, фернандо алонсо
Формула-1, Спорт, Макларен, Оскар Пиастри, Ландо Норрис, Астон Мартин, Фернандо Алонсо
Пиастри выиграл практику Гран-при Катара "Формулы-1"
Пилот "Макларена"! Пиастри выиграл практику Гран-при Катара "Формулы-1"