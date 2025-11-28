Рейтинг@Mail.ru
Пиастри выиграл практику Гран-при Катара "Формулы-1" - РИА Новости Спорт, 28.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
Формула-1
 
17:46 28.11.2025 (обновлено: 18:17 28.11.2025)
https://ria.ru/20251128/formula-2058452579.html
Пиастри выиграл практику Гран-при Катара "Формулы-1"
Пиастри выиграл практику Гран-при Катара "Формулы-1" - РИА Новости Спорт, 28.11.2025
Пиастри выиграл практику Гран-при Катара "Формулы-1"
Австралиец Оскар Пиастри из команды "Макларен" показал лучший результат в единственной сессии свободных заездов предпоследнего 23-го этапа чемпионата... РИА Новости Спорт, 28.11.2025
2025-11-28T17:46:00+03:00
2025-11-28T18:17:00+03:00
формула-1
спорт
макларен
оскар пиастри
ландо норрис
астон мартин
фернандо алонсо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1806992228_2:0:1246:700_1920x0_80_0_0_24ddb19ee1077556d7089e4d3c46c208.jpg
/20251108/piastri-2053688900.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1806992228_246:0:1179:700_1920x0_80_0_0_4857d090e233765216db8c5f68860677.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, макларен, оскар пиастри, ландо норрис, астон мартин, фернандо алонсо
Формула-1, Спорт, Макларен, Оскар Пиастри, Ландо Норрис, Астон Мартин, Фернандо Алонсо
Пиастри выиграл практику Гран-при Катара "Формулы-1"

Пилот "Макларена"! Пиастри выиграл практику Гран-при Катара "Формулы-1"

© Фото : Социальные сети Оскара ПиастриОскар Пиастри
Оскар Пиастри - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© Фото : Социальные сети Оскара Пиастри
Оскар Пиастри. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Австралиец Оскар Пиастри из команды "Макларен" показал лучший результат в единственной сессии свободных заездов предпоследнего 23-го этапа чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Катара.
Лучшее время пилота составило 1 минуту 20,924 секунды. Вторым стал его партнер по команде британец Ландо Норрис (отставание - 0,058 секунды), третьим - испанец Фернандо Алонсо (+0,368) из "Астон Мартин".
Позднее в пятницу пройдет квалификация к спринтерской гонке.
Оскар Пиастри - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
Пиастри врезался в стену во время спринта Гран-при Бразилии
8 ноября, 17:33
 
Формула-1СпортМакларенОскар ПиастриЛандо НоррисАстон МартинФернандо Алонсо
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    1-й период
    Сибирь
    Автомобилист
    0
    1
  • Футбол
    29.11 14:00
    Акрон
    Нижний Новгород
  • Хоккей
    29.11 14:30
    Металлург Мг
    Барыс
  • Футбол
    29.11 16:30
    ЦСКА
    Оренбург
  • Хоккей
    29.11 17:00
    Спартак Москва
    Лада
  • Футбол
    29.11 17:30
    Бавария
    Санкт-Паули
  • Футбол
    29.11 18:00
    Манчестер Сити
    Лидс
  • Футбол
    29.11 18:15
    Барселона
    Алавес
  • Футбол
    29.11 19:00
    Монако
    ПСЖ
  • Футбол
    29.11 19:30
    Балтика
    Спартак Москва
  • Футбол
    29.11 20:00
    Ювентус
    Кальяри
  • Футбол
    29.11 22:45
    Милан
    Лацио
  • Футбол
    29.11 23:00
    Атлетико Мадрид
    Реал Овьедо
  • Хоккей
    29.11 22:00
    Рейнджерс
    Тампа-Бэй
  • Хоккей
    29.11 23:00
    Колорадо
    Монреаль
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала