https://ria.ru/20251128/depay-2058367480.html
Депаю подарили перстень в честь рекорда по голам за сборную Нидерландов
Депаю подарили перстень в честь рекорда по голам за сборную Нидерландов - РИА Новости Спорт, 28.11.2025
Депаю подарили перстень в честь рекорда по голам за сборную Нидерландов
Нападающему бразильского "Коринтианса" Мемфису Депаю подарили бриллиантовый перстень в честь рекорда по количеству голов за сборную Нидерландов по футболу,... РИА Новости Спорт, 28.11.2025
2025-11-28T14:58:00+03:00
2025-11-28T14:58:00+03:00
2025-11-28T14:58:00+03:00
футбол
спорт
мемфис депай
коринтианс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/16/1746715213_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_b213aa8fd7ba7fb71bc379f3e4612b7b.jpg
/20251128/iran-2058320246.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/16/1746715213_134:0:1841:1280_1920x0_80_0_0_bab32910aa4d4d9fa049a3819e5127ee.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, мемфис депай, коринтианс
Футбол, Спорт, Мемфис Депай, Коринтианс
Депаю подарили перстень в честь рекорда по голам за сборную Нидерландов
Депаю вручили перстень как рекордсмену по голам за сборную Нидерландов
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Нападающему бразильского "Коринтианса" Мемфису Депаю подарили бриллиантовый перстень в честь рекорда по количеству голов за сборную Нидерландов по футболу, сообщается в аккаунте национальной команды в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
Сборная Нидерландов опубликовала видео, в котором Депаю
вручают коробку с перстнем. На изделии изображен лев, отсылающий к гербу Нидерландов. По кромке перстня расположены бриллианты. К самой коробке был прикреплен экран, на котором транслировалась записи забитых футболистом мячей.
Депаю 31 год, в сентябре он стал лучшим бомбардиром сборной Нидерландов, забив 51-й мяч в игре отборочного турнира на чемпионат мира 2026 года против команды Литвы. На данный момент в активе Депая 108 матчей и 55 голов за сборную.