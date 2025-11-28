Рейтинг@Mail.ru
Депаю подарили перстень в честь рекорда по голам за сборную Нидерландов
14:58 28.11.2025
Депаю подарили перстень в честь рекорда по голам за сборную Нидерландов
Депаю подарили перстень в честь рекорда по голам за сборную Нидерландов - РИА Новости Спорт, 28.11.2025
Депаю подарили перстень в честь рекорда по голам за сборную Нидерландов
Нападающему бразильского "Коринтианса" Мемфису Депаю подарили бриллиантовый перстень в честь рекорда по количеству голов за сборную Нидерландов по футболу,... РИА Новости Спорт, 28.11.2025
спорт, мемфис депай, коринтианс
Футбол, Спорт, Мемфис Депай, Коринтианс
Депаю подарили перстень в честь рекорда по голам за сборную Нидерландов

Депаю вручили перстень как рекордсмену по голам за сборную Нидерландов

© официальный твиттер клуба "Барселона"Нападающий "Барселоны" Мемфис Депай
Нападающий Барселоны Мемфис Депай - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© официальный твиттер клуба "Барселона"
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Нападающему бразильского "Коринтианса" Мемфису Депаю подарили бриллиантовый перстень в честь рекорда по количеству голов за сборную Нидерландов по футболу, сообщается в аккаунте национальной команды в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
Сборная Нидерландов опубликовала видео, в котором Депаю вручают коробку с перстнем. На изделии изображен лев, отсылающий к гербу Нидерландов. По кромке перстня расположены бриллианты. К самой коробке был прикреплен экран, на котором транслировалась записи забитых футболистом мячей.
Депаю 31 год, в сентябре он стал лучшим бомбардиром сборной Нидерландов, забив 51-й мяч в игре отборочного турнира на чемпионат мира 2026 года против команды Литвы. На данный момент в активе Депая 108 матчей и 55 голов за сборную.
