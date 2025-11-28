Рейтинг@Mail.ru
Петр Чех нашел себе новый хоккейный клуб - РИА Новости Спорт, 28.11.2025
Футбол
 
12:01 28.11.2025
Петр Чех нашел себе новый хоккейный клуб
Петр Чех нашел себе новый хоккейный клуб
Бывший голкипер лондонских футбольных клубов "Челси" и "Арсенал" Петр Чех подписал контракт с хоккейным "Харингей Хаскиз"
2025
Футбол, Петр Чех, Арсенал (Лондон), Челси
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Бывший голкипер лондонских футбольных клубов "Челси" и "Арсенал" Петр Чех подписал контракт с хоккейным "Харингей Хаскиз", сообщается на сайте команды.
Соглашение с 43-летним вратарем рассчитано на сезон-2025/26.
Чех завершил профессиональную футбольную карьеру в 2019 году. Он представлял чешские "Хмел", "Спарту", французский "Ренн", а также "Арсенал" и "Челси", выиграв с последним Лигу чемпионов, Лигу Европы и четырежды - чемпионат Англии.
После завершения карьеры футболиста Чех стал хоккейным вратарем. С 2019 года представлял британские "Гилдфорд Феникс", "Челмсфорд Чифтейнс" и "Белфаст Джайантс".
