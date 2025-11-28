Петр Чех нашел себе новый хоккейный клуб

Бывший вратарь "Арсенала", "Челси" и сборной Чехии по футболу Петр Чех

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Бывший голкипер лондонских футбольных клубов "Челси" и "Арсенал" Петр Чех подписал контракт с хоккейным "Харингей Хаскиз", сообщается на сайте команды.

Соглашение с 43-летним вратарем рассчитано на сезон-2025/26.

Чех завершил профессиональную футбольную карьеру в 2019 году. Он представлял чешские "Хмел", "Спарту", французский "Ренн", а также "Арсенал" и "Челси", выиграв с последним Лигу чемпионов, Лигу Европы и четырежды - чемпионат Англии.