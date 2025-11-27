Семака удивила схема "Динамо" с шестью защитниками

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости, Зарина Халимхонова. Главный тренер петербургского футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак заявил, что был удивлен игровой схемой московского "Динамо" с шестью защитниками.
В четверг "Зенит" в гостях обыграл "Динамо" со счетом 1:0 в ответном матче четвертьфинала пути РПЛ Кубка России. По сумме двух встреч (2:3) в следующий этап вышла московская команда. "Зенит" в рамках второго этапа четвертьфинала пути регионов сыграет с калининградской "Балтикой".
"На нас никак не повлияла смена тренера. Для "Динамо", конечно, смена тренера - это дополнительный всплеск положительных эмоций. Удивила схема - шесть защитников вышло. В принципе, справились с насыщенной обороной "Динамо". Главное - ребята стараются, моменты создают, а голы придут", - сказал Семак журналистам.
Валерий Карпин 17 ноября объявил об уходе из "Динамо", отказавшись от совмещения должностей главного тренера в сборной России и московском клубе. Исполняющим обязанности был назначен Ролан Гусев.