Семака удивила схема "Динамо" с шестью защитниками

"На нас никак не повлияла смена тренера. Для "Динамо", конечно, смена тренера - это дополнительный всплеск положительных эмоций. Удивила схема - шесть защитников вышло. В принципе, справились с насыщенной обороной "Динамо". Главное - ребята стараются, моменты создают, а голы придут", - сказал Семак журналистам.