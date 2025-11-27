Рейтинг@Mail.ru
Семака удивила схема "Динамо" с шестью защитниками - РИА Новости Спорт, 28.11.2025
Футбол
 
23:23 27.11.2025 (обновлено: 00:56 28.11.2025)
Семака удивила схема "Динамо" с шестью защитниками
Главный тренер петербургского футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак заявил, что был удивлен игровой схемой московского "Динамо" с шестью защитниками. РИА Новости Спорт, 28.11.2025
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости, Зарина Халимхонова. Главный тренер петербургского футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак заявил, что был удивлен игровой схемой московского "Динамо" с шестью защитниками.
В четверг "Зенит" в гостях обыграл "Динамо" со счетом 1:0 в ответном матче четвертьфинала пути РПЛ Кубка России. По сумме двух встреч (2:3) в следующий этап вышла московская команда. "Зенит" в рамках второго этапа четвертьфинала пути регионов сыграет с калининградской "Балтикой".
Кубок России по футболу
27 ноября 2025 • начало в 20:30
Завершен
Динамо Москва
0 : 1
Зенит
30‎’‎ • Андрей Мостовой (П)
Календарь Турнирная таблица История встреч
«
"На нас никак не повлияла смена тренера. Для "Динамо", конечно, смена тренера - это дополнительный всплеск положительных эмоций. Удивила схема - шесть защитников вышло. В принципе, справились с насыщенной обороной "Динамо". Главное - ребята стараются, моменты создают, а голы придут", - сказал Семак журналистам.
Валерий Карпин 17 ноября объявил об уходе из "Динамо", отказавшись от совмещения должностей главного тренера в сборной России и московском клубе. Исполняющим обязанности был назначен Ролан Гусев.
Павел Пивоваров - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Гендир объяснил, почему "Динамо" было непросто в победном матче с "Зенитом"
