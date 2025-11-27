https://ria.ru/20251127/radionova-2057931000.html
У фигуристки Радионовой и футболиста Кучаева будет второй ребенок
У фигуристки Радионовой и футболиста Кучаева будет второй ребенок
Бронзовый призер чемпионата мира по фигурному катанию Елена Радионова и футболист "Ростова" Константин Кучаев ждут второго ребенка. РИА Новости Спорт, 27.11.2025
У фигуристки Радионовой и футболиста Кучаева будет второй ребенок
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Бронзовый призер чемпионата мира по фигурному катанию Елена Радионова и футболист "Ростова" Константин Кучаев ждут второго ребенка.
Радионова и Кучаев женаты с 2023 года. В мае 2024-го у пары родилась дочь.
"Любовь творит чудеса", - написала Радионова в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
На одной из опубликованных в посте фотографий беременная фигуристка стоит вместе со своей дочерью.
Радионовой 26 лет, она завоевала бронзу чемпионата мира 2015 года, также на ее счету две серебряные награды чемпионатов Европы. 27-летний Кучаев - обладатель Кубка России в составе ЦСКА.