У фигуристки Радионовой и футболиста Кучаева будет второй ребенок - РИА Новости Спорт, 27.11.2025
Фигурное катание
 
10:35 27.11.2025
У фигуристки Радионовой и футболиста Кучаева будет второй ребенок
У фигуристки Радионовой и футболиста Кучаева будет второй ребенок
Бронзовый призер чемпионата мира по фигурному катанию Елена Радионова и футболист "Ростова" Константин Кучаев ждут второго ребенка. РИА Новости Спорт, 27.11.2025
фигурное катание
спорт
россия
константин кучаев
елена радионова
ростов
пфк цска
россия
спорт, россия, константин кучаев, елена радионова, ростов, пфк цска
Фигурное катание, Спорт, Россия, Константин Кучаев, Елена Радионова, Ростов, ПФК ЦСКА
У фигуристки Радионовой и футболиста Кучаева будет второй ребенок

Фигуристка Радионова и футболист "Ростова" Кучаев ждут второго ребенка

© Фото : Из личного архива Елены РадионовойЕлена Радионова и Константин Кучаев
Елена Радионова и Константин Кучаев - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© Фото : Из личного архива Елены Радионовой
Читать в
Дзен
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Бронзовый призер чемпионата мира по фигурному катанию Елена Радионова и футболист "Ростова" Константин Кучаев ждут второго ребенка.
Радионова и Кучаев женаты с 2023 года. В мае 2024-го у пары родилась дочь.
"Любовь творит чудеса", - написала Радионова в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
На одной из опубликованных в посте фотографий беременная фигуристка стоит вместе со своей дочерью.
Радионовой 26 лет, она завоевала бронзу чемпионата мира 2015 года, также на ее счету две серебряные награды чемпионатов Европы. 27-летний Кучаев - обладатель Кубка России в составе ЦСКА.
Наталья Терентьева - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Терентьева, несмотря на беременность, выступит в начале сезона
17 ноября, 16:21
 
Фигурное катаниеСпортРоссияКонстантин КучаевЕлена РадионоваРостовПФК ЦСКА
 
