© Фото : Из личного архива Елены Радионовой Елена Радионова и Константин Кучаев

У фигуристки Радионовой и футболиста Кучаева будет второй ребенок

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Бронзовый призер чемпионата мира по фигурному катанию Елена Радионова и футболист "Ростова" Константин Кучаев ждут второго ребенка.

Радионова и Кучаев женаты с 2023 года. В мае 2024-го у пары родилась дочь.

"Любовь творит чудеса", - написала Радионова в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).

На одной из опубликованных в посте фотографий беременная фигуристка стоит вместе со своей дочерью.