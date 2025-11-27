https://ria.ru/20251127/maygurov-2058143942.html
Майгуров рассказал об общении СБР с Фуркадом
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал РИА Новости, что у организации выстроена формальная коммуникация с представителем комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК) Мартеном Фуркадом.
Ранее Майгуров на пресс-конференции в ММПЦ МИА "Россия сегодня" заявил, что Фуркад предложил быть проводником в переговорах между российскими спортсменами и Международным союзом биатлонистов (IBU).
«
"С Фуркадом у нас абсолютно формальная и легальная коммуникация. Мы обратили внимание на то, что он неоднократно высказывался о толерантности внутри спортивного сообщества. Плюс он член комиссии спортсменов МОК. Мы обратились официально к нему, договорились на видеоконференцию, обменялись мнениями. Он еще раз подтвердил позицию МОК и выступил проводником общения между комиссией спортсменов IBU и комиссией российских спортсменов. Мы подготовили обращение, направили его в комиссию спортсменов IBU, чтобы получить их позицию и отношение к этой ситуации", - сказал Майгуров.
Российские и белорусские биатлонисты отстранены от выступлений на международных турнирах с 2022 года. Также приостановлено членство в IBU СБР и Белорусской федерации биатлона. Ранее IBU выпустил релиз, в котором исключил участие нейтральных атлетов в квалификации Олимпиады 2026 года в Италии.