Рейтинг@Mail.ru
Майгуров рассказал об общении СБР с Фуркадом - РИА Новости Спорт, 27.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Биатлон/Мишени - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Биатлон
 
18:05 27.11.2025
https://ria.ru/20251127/maygurov-2058143942.html
Майгуров рассказал об общении СБР с Фуркадом
Майгуров рассказал об общении СБР с Фуркадом - РИА Новости Спорт, 27.11.2025
Майгуров рассказал об общении СБР с Фуркадом
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал РИА Новости, что у организации выстроена формальная коммуникация с представителем комиссии... РИА Новости Спорт, 27.11.2025
2025-11-27T18:05:00+03:00
2025-11-27T18:05:00+03:00
биатлон
виктор майгуров
мартен фуркад
союз биатлонистов россии (сбр)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/12/1872614545_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_eb1bd72776f47c7bdea6c40dd3b543dc.jpg
/20251127/sola-2057948869.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/12/1872614545_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_8bb55bf72ced774e38a66ef7eb41d7a8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
виктор майгуров, мартен фуркад, союз биатлонистов россии (сбр)
Биатлон, Виктор Майгуров, Мартен Фуркад, Союз биатлонистов России (СБР)
Майгуров рассказал об общении СБР с Фуркадом

Майгуров заявил, что СБР выстроила формальную коммуникацию с Мартеном Фуркадом

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкПрезидент Союза биатлонистов России Виктор Майгуро
Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуро - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Читать в
Дзен
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал РИА Новости, что у организации выстроена формальная коммуникация с представителем комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК) Мартеном Фуркадом.
Ранее Майгуров на пресс-конференции в ММПЦ МИА "Россия сегодня" заявил, что Фуркад предложил быть проводником в переговорах между российскими спортсменами и Международным союзом биатлонистов (IBU).
«
"С Фуркадом у нас абсолютно формальная и легальная коммуникация. Мы обратили внимание на то, что он неоднократно высказывался о толерантности внутри спортивного сообщества. Плюс он член комиссии спортсменов МОК. Мы обратились официально к нему, договорились на видеоконференцию, обменялись мнениями. Он еще раз подтвердил позицию МОК и выступил проводником общения между комиссией спортсменов IBU и комиссией российских спортсменов. Мы подготовили обращение, направили его в комиссию спортсменов IBU, чтобы получить их позицию и отношение к этой ситуации", - сказал Майгуров.
Российские и белорусские биатлонисты отстранены от выступлений на международных турнирах с 2022 года. Также приостановлено членство в IBU СБР и Белорусской федерации биатлона. Ранее IBU выпустил релиз, в котором исключил участие нейтральных атлетов в квалификации Олимпиады 2026 года в Италии.
Анна Сола - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Сола выиграла первую гонку Кубка России по биатлону
Вчера, 11:25
 
БиатлонВиктор МайгуровМартен ФуркадСоюз биатлонистов России (СБР)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Барыс
    7
    4
  • Футбол
    Закончен (П)
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Спартак Москва
    Автомобилист
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    ЦСКА
    Лада
    4
    2
  • Футбол
    Завершен
    Динамо Москва
    Зенит
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Порту
    Ницца
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Астон Вилла
    Янг Бойз
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Рома
    Мидтъюлланн
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Фейенорд
    Селтик
    1
    3
  • Футбол
    Завершен
    ПАОК
    Бранн
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лилль
    Динамо Загреб
    4
    0
  • Футбол
    Завершен
    Црвена Звезда
    ФКСБ
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Болонья
    Зальцбург
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Фиорентина
    АЕК Афины
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Страсбур
    Кристал Пэлас
    2
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала