"Крылья" обыграли "КАМАЗ" в матче 1/4 финала пути регионов Кубка России
27.11.2025
Футбол
 
20:18 27.11.2025
"Крылья" обыграли "КАМАЗ" в матче 1/4 финала пути регионов Кубка России
"Крылья" обыграли "КАМАЗ" в матче 1/4 финала пути регионов Кубка России
Самарские "Крылья Советов" в серии пенальти одержали победу над челнинским "КАМАЗом" в матче первого этапа четвертьфинала пути регионов Кубка России по футболу. РИА Новости Спорт, 27.11.2025
Футбол, Кубок России по футболу, Крылья Советов, КАМАЗ
"Крылья" обыграли "КАМАЗ" в матче 1/4 финала пути регионов Кубка России

"Крылья" обыграли "КАМАЗ" в первом этапе 1/4 финала пути регионов Кубка России

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Самарские "Крылья Советов" в серии пенальти одержали победу над челнинским "КАМАЗом" в матче первого этапа четвертьфинала пути регионов Кубка России по футболу.
Основное время встречи в Набережных Челнах завершилось со счетом 1:1. В составе "Крыльев Советов" мяч забил Михайло Баньяц (56-я минута). У "КАМАЗа" отличился Даниил Шамкин (33). В серии пенальти точнее оказались футболисты "Крыльев Советов" - 4:2.
Кубок России по футболу
27 ноября 2025 • начало в 18:00
Закончен (П)
КАМАЗ
1 : 22:4
Крылья Советов
34‎’‎ • Даниил Шамкин
91‎’‎ • Aleksandr Deryugin (П)
91‎’‎ • Даниил Моторин (П)
56‎’‎ • Михайло Баньяц
(Джимми Марин)
91‎’‎ • Иван Лепский (П)
91‎’‎ • Амар Рахманович (П)
91‎’‎ • Ильзат Ахметов (П)
91‎’‎ • Владимир Хубулов (П)
Перед началом матча прошла минута молчания в память об олимпийском чемпионе 1956 года Никите Симоняне, который умер 23 ноября в возрасте 99 лет. Игроки обеих команд и судьи вышли на матч в майках с изображением Симоняна и провели всю встречу с траурными повязками.
Во втором этапе четвертьфинала пути регионов "Крылья Советов" в начале марта сыграют с "Оренбургом".
