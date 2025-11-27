"Крылья" обыграли "КАМАЗ" в матче 1/4 финала пути регионов Кубка России

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Самарские "Крылья Советов" в серии пенальти одержали победу над челнинским "КАМАЗом" в матче первого этапа четвертьфинала пути регионов Кубка России по футболу.
Основное время встречи в Набережных Челнах завершилось со счетом 1:1. В составе "Крыльев Советов" мяч забил Михайло Баньяц (56-я минута). У "КАМАЗа" отличился Даниил Шамкин (33). В серии пенальти точнее оказались футболисты "Крыльев Советов" - 4:2.
Перед началом матча прошла минута молчания в память об олимпийском чемпионе 1956 года Никите Симоняне, который умер 23 ноября в возрасте 99 лет. Игроки обеих команд и судьи вышли на матч в майках с изображением Симоняна и провели всю встречу с траурными повязками.
Во втором этапе четвертьфинала пути регионов "Крылья Советов" в начале марта сыграют с "Оренбургом".
