"Крылья" обыграли "КАМАЗ" в матче 1/4 финала пути регионов Кубка России

Основное время встречи в Набережных Челнах завершилось со счетом 1:1. В составе "Крыльев Советов" мяч забил Михайло Баньяц (56-я минута). У "КАМАЗа" отличился Даниил Шамкин (33). В серии пенальти точнее оказались футболисты "Крыльев Советов" - 4:2.

Перед началом матча прошла минута молчания в память об олимпийском чемпионе 1956 года Никите Симоняне, который умер 23 ноября в возрасте 99 лет. Игроки обеих команд и судьи вышли на матч в майках с изображением Симоняна и провели всю встречу с траурными повязками.