Коростелев выиграл гонку с раздельным стартом на первом этапе Кубка России
Лыжные гонки. Мужчины. Масс-старт
Лыжные гонки
 
14:56 27.11.2025
https://ria.ru/20251127/korostelev-2058048618.html
Коростелев выиграл гонку с раздельным стартом на первом этапе Кубка России
Коростелев выиграл гонку с раздельным стартом на первом этапе Кубка России
Коростелев выиграл гонку с раздельным стартом на первом этапе Кубка России
Савелий Коростелев одержал победу в гонке с раздельным стартом свободным стилем в рамках первого этапа сезона-2025/26 Кубка России, проходящего в Кировске. РИА Новости Спорт, 27.11.2025
2025-11-27T14:56:00+03:00
2025-11-27T14:56:00+03:00
лыжные гонки
спорт
савелий коростелев
александр большунов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/06/2009643891_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_176d107b8fac0a79f15931d4859b7257.jpg
/20251123/spitsov-2056922431.html
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/06/2009643891_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_506145aa28af9cb12fe6b7f021661d01.jpg
1920
1920
true
спорт, савелий коростелев, александр большунов
Лыжные гонки, Спорт, Савелий Коростелев, Александр Большунов
Коростелев выиграл гонку с раздельным стартом на первом этапе Кубка России

Коростелев выиграл гонку с раздельным стартом на этапе Кубка России в Кировске

Савелий Коростелев
Савелий Коростелев
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Савелий Коростелев. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Савелий Коростелев одержал победу в гонке с раздельным стартом свободным стилем в рамках первого этапа сезона-2025/26 Кубка России, проходящего в Кировске.
Коростелев преодолел дистанцию 15 км за 35 минут 10,9 секунды. Вторым стал Денис Спицов (отставание - 9,8 секунды), третьим - Сергей Ардашев (+21,4). Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов занял 11-е место (+1.06,9).
Ранее в женской гонке на 10 км свободным стилем победу одержала Алина Пеклецова.
В субботу в Кировске пройдут спринтерские гонки свободным стилем. Стартовый этап Кубка России завершится в воскресенье.
Денис Спицов - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
Спицов выиграл гонку свободным стилем на турнире в Кировске
23 ноября, 14:08
 
Лыжные гонкиСпортСавелий КоростелевАлександр Большунов
 
