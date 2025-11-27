https://ria.ru/20251127/korostelev-2058048618.html
Коростелев выиграл гонку с раздельным стартом на первом этапе Кубка России
Коростелев выиграл гонку с раздельным стартом на первом этапе Кубка России
Савелий Коростелев одержал победу в гонке с раздельным стартом свободным стилем в рамках первого этапа сезона-2025/26 Кубка России, проходящего в Кировске. РИА Новости Спорт, 27.11.2025
