Кучеров помог "Тампе" обыграть "Калгари" в матче НХЛ

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Клуб "Тампа-Бэй Лайтнинг" обыграл "Калгари Флэймз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Тампе завершилась со счетом 5:1 (4:0, 0:0, 1:1) в пользу хозяев, у которых отличились Брэндон Хэйгел (1-я минута), Шарль-Эдуар Д'Астус (2), Земгус Гиргенсонс (6), Деклан Карлайл (11) и Никита Кучеров (55). В составе проигравших шайбу забросил Джоэль Фараби (42).
27 ноября 2025 • начало в 03:00
Завершен
00:39 • Брэндон Хагель
01:26 • Charles-Edouard D'Astous
05:52 • Земгус Гиргенсонс
(Янни Гурде, Понтус Холмберг)
10:01 • Declan Carlile
54:23 • Никита Кучеров
41:04 • Джоэл Фараби
(Джон Бичер, Ян Кузнецов)
Кучеров также отметился голевой передачей, россиянин с 27 очками (11 голов + 16 передач) является лучшим бомбардиром команды. Его одноклубник вратарь Андрей Василевский отразил 32 из 33 бросков по воротам и был признан первой звездой матча. Российский защитник "Калгари" Ян Кузнецов отметился второй голевой передачей в НХЛ.
"Тампа" с 30 очками возглавляет таблицу Атлантического дивизиона, "Калгари" (19 очков) идет на последнем, восьмом месте в Тихоокеанском дивизионе.
В другом матче "Колорадо" разгромил "Сан-Хосе" - 6:0 (2:0, 3:0, 1:0).