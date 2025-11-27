Демидов помог "Монреалю" обыграть "Юту" в матче НХЛ

"Монреаль" с 27 очками занимает четвертое место в таблице Атлантического дивизиона, "Юта" (37) идет четвертой в Центральном дивизионе.

В других матчах игрового дня "Вегас Голден Найтс", несмотря на передачу российского нападающего Ивана Барбашева, проиграл на своей площадке в серии буллитов "Оттаве Сенаторз" (3:4), "Анахайм Дакс" уступил дома "Ванкувер Кэнакс" (4:5), а "Даллас Старз" победил на выезде "Сиэтл Кракен" (3:2).