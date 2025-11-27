Рейтинг@Mail.ru
Демидов помог "Монреалю" обыграть "Юту" в матче НХЛ
Хоккей
 
08:24 27.11.2025 (обновлено: 09:28 27.11.2025)
Демидов помог "Монреалю" обыграть "Юту" в матче НХЛ
Демидов помог "Монреалю" обыграть "Юту" в матче НХЛ
Демидов помог "Монреалю" обыграть "Юту" в матче НХЛ
"Монреаль Канадиенс" обыграл "Юту Маммот" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
хоккей
спорт
солт-лейк-сити
иван демидов
ник сузуки
барретт хэйтон
кайлер ямамото
юта маммот
солт-лейк-сити
спорт, солт-лейк-сити, иван демидов, ник сузуки, барретт хэйтон, кайлер ямамото, юта маммот, монреаль канадиенс, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Солт-Лейк-Сити, Иван Демидов, Ник Сузуки, Барретт Хэйтон, Кайлер Ямамото, Юта Маммот, Монреаль Канадиенс, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Демидов помог "Монреалю" обыграть "Юту" в матче НХЛ

"Монреаль" обыграл "Юту" в матче НХЛ благодаря победной шайбе Демидова

© Фото : nhl.com/canadiensХоккеист "Монреаль Канадиенс" Иван Демидов
Хоккеист Монреаль Канадиенс Иван Демидов - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© Фото : nhl.com/canadiens
Хоккеист "Монреаль Канадиенс" Иван Демидов. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. "Монреаль Канадиенс" обыграл "Юту Маммот" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Солт-Лейк-Сити завершилась со счетом 4:3 (2:0, 0:3, 2:0) в пользу гостей. В составе победителей шайбы забросили Зак Болдук (11-я минута), Ник Сузуки (17, 44) и Иван Демидов (45). У хозяев отличились Барретт Хэйтон (30), Кайлер Ямамото (32) и Майкл Карконе (34).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
27 ноября 2025 • начало в 05:30
Завершен
Юта
3 : 4
Монреаль
29:43 • Барретт Хэйтон
(Клэйтон Келлер, Михаил Сергачев)
31:58 • Кайлер Ямамото
(Дилан Гюнтер, Логан Кули)
33:52 • Майкл Карконе
(Кевин Штенлунд, Джон Марино)
10:38 • Захари Болдук
(Лэйн Хатсон, Ник Сузуки)
16:37 • Ник Сузуки
(Коул Кофилд, Захари Болдук)
43:20 • Ник Сузуки
(Захари Болдук, Брендан Галлахер)
44:47 • Иван Демидов
(Оливер Капанен, Ноа Добсон)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Демидов забросил пятую шайбу в текущем сезоне, всего на его счету 18 очков (5+13) в 22 матчах. Российский защитник "Юты" Михаил Сергачев отдал голевую передачу и достиг отметки в 16 баллов (3+13) в 24 играх.
"Монреаль" с 27 очками занимает четвертое место в таблице Атлантического дивизиона, "Юта" (37) идет четвертой в Центральном дивизионе.
В других матчах игрового дня "Вегас Голден Найтс", несмотря на передачу российского нападающего Ивана Барбашева, проиграл на своей площадке в серии буллитов "Оттаве Сенаторз" (3:4), "Анахайм Дакс" уступил дома "Ванкувер Кэнакс" (4:5), а "Даллас Старз" победил на выезде "Сиэтл Кракен" (3:2).
