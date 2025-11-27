Рейтинг@Mail.ru
Овечкин стал лучшим игроком победного матча "Вашингтона"
06:11 27.11.2025
Овечкин стал лучшим игроком победного матча "Вашингтона"
Овечкин стал лучшим игроком победного матча "Вашингтона"
Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин был признан первой звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против...
2025
национальная хоккейная лига (нхл), вашингтон кэпиталз, александр овечкин
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Вашингтон Кэпиталз, Александр Овечкин
Овечкин стал лучшим игроком победного матча "Вашингтона"

Овечкин был признан первой звездой матча НХЛ против "Виннипега"

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин был признан первой звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Виннипег Джетс".
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
27 ноября 2025 • начало в 03:00
Завершен
Вашингтон
4 : 3
Виннипег
06:38 • Джон Карлсон
(Том Уилсон)
14:21 • Якоб Чичрун
(Сонни Милано, Этен Франк)
25:22 • Александр Овечкин
(Мэтт Рой, Энтони Бовилье)
45:25 • Коннор Макмайкл
19:38 • Габриэль Виларди
(Кайл Коннор)
21:24 • Габриэль Виларди
(Джош Моррисси, Кайл Коннор)
55:11 • Марк Шайфеле
(Кайл Коннор, Дилан Демело)
"Вашингтон" обыграл "Виннипег" на своей площадке со счетом 4:3. Овечкин отметился голом. 40-летний россиянин забросил 11-ю шайбу в сезоне-2025/26 и 908-ю в карьере в чемпионатах НХЛ.
Второй звездой встречи был признан форвард "Вашингтона" Коннор Макмайкл, который отметился победным голом. Третьей звездой матча стал защитник "Кэпиталз" Джейкоб Чикран, отличившийся заброшенной шайбой.
Гол Овечкина помог "Вашингтону" обыграть "Виннипег"
ХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)Вашингтон КэпиталзАлександр Овечкин
 
