Овечкин стал лучшим игроком победного матча "Вашингтона"
Овечкин стал лучшим игроком победного матча "Вашингтона" - РИА Новости Спорт, 27.11.2025
Овечкин стал лучшим игроком победного матча "Вашингтона"
Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин был признан первой звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против... РИА Новости Спорт, 27.11.2025
2025-11-27T06:11:00+03:00
2025-11-27T06:11:00+03:00
2025-11-27T06:11:00+03:00
хоккей
национальная хоккейная лига (нхл)
вашингтон кэпиталз
александр овечкин
национальная хоккейная лига (нхл), вашингтон кэпиталз, александр овечкин
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Вашингтон Кэпиталз, Александр Овечкин
Овечкин стал лучшим игроком победного матча "Вашингтона"
Овечкин был признан первой звездой матча НХЛ против "Виннипега"