Гол Овечкина помог "Вашингтону" обыграть "Виннипег"

Александр Овечкин провел на площадке 17 минут игрового времени, нанес три броска в створ ворот и применил один силовой прием. Благодаря заброшенной шайбе в матче с "Виннипегом" Овечкин достиг отметки в 150 голов, оформленных за карьеру в ноябрьских играх в чемпионатах НХЛ. Форвард "Вашингтона" стал третьим игроком в истории лиги, кому удалось забросить минимум по 150 шайб за карьеру в двух календарных месяцах и более. В марте Овечкин оформил 161 гол. Кроме россиянина это достижение покорилось Уэйну Гретцки (157 голов в декабре, 154 гола в ноябре, 152 гола в январе) и Горди Хоу (154 гола в январе и 151 гол в феврале).