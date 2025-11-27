Рейтинг@Mail.ru
Гол Овечкина помог "Вашингтону" обыграть "Виннипег" - РИА Новости Спорт, 27.11.2025
Хоккей
Хоккей
 
06:07 27.11.2025
https://ria.ru/20251127/khokkey-2057893120.html
Гол Овечкина помог "Вашингтону" обыграть "Виннипег"
Гол Овечкина помог "Вашингтону" обыграть "Виннипег" - РИА Новости Спорт, 27.11.2025
Гол Овечкина помог "Вашингтону" обыграть "Виннипег"
Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" обыграли "Виннипег Джетс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 27.11.2025
2025-11-27T06:07:00+03:00
2025-11-27T06:07:00+03:00
хоккей
национальная хоккейная лига (нхл)
вашингтон кэпиталз
виннипег джетс
александр овечкин
владислав наместников
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2057883249_0:83:3072:1811_1920x0_80_0_0_4ef16be881d0b71831b4d457e82a26a6.jpg
/20251127/khokkey-2057883834.html
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2057883249_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_89d6e0be7a7780e906bc1226befb1e8e.jpg
1920
1920
true
национальная хоккейная лига (нхл), вашингтон кэпиталз, виннипег джетс, александр овечкин, владислав наместников
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Вашингтон Кэпиталз, Виннипег Джетс, Александр Овечкин, Владислав Наместников
Гол Овечкина помог "Вашингтону" обыграть "Виннипег"

Гол Овечкина помог "Вашингтону" обыграть "Виннипег" в матче НХЛ

© Getty Images / Patrick SmithАлександр Овечкин
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© Getty Images / Patrick Smith
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" обыграли "Виннипег Джетс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
27 ноября 2025 • начало в 03:00
Завершен
Вашингтон
4 : 3
Виннипег
06:38 • Джон Карлсон
(Том Уилсон)
14:21 • Якоб Чичрун
(Сонни Милано, Этен Франк)
25:22 • Александр Овечкин
(Мэтт Рой, Энтони Бовилье)
45:25 • Коннор Макмайкл
19:38 • Габриэль Виларди
(Кайл Коннор)
21:24 • Габриэль Виларди
(Джош Моррисси, Кайл Коннор)
55:11 • Марк Шайфеле
(Кайл Коннор, Дилан Демело)
Встреча, которая состоялась в столице США, завершилась победой хозяев площадки со счетом 4:3 (2:1, 1:1, 1:1). В составе "Вашингтона" шайбы забросили Джон Карлсон (7-я минута), Джейкоб Чикран (15), российский нападающий Александр Овечкин (26) и Коннор Макмайкл (46). У "Виннипега" отличились Габриэль Виларди (20, 22) и Марк Шайфли (56).
Александр Овечкин провел на площадке 17 минут игрового времени, нанес три броска в створ ворот и применил один силовой прием. Благодаря заброшенной шайбе в матче с "Виннипегом" Овечкин достиг отметки в 150 голов, оформленных за карьеру в ноябрьских играх в чемпионатах НХЛ. Форвард "Вашингтона" стал третьим игроком в истории лиги, кому удалось забросить минимум по 150 шайб за карьеру в двух календарных месяцах и более. В марте Овечкин оформил 161 гол. Кроме россиянина это достижение покорилось Уэйну Гретцки (157 голов в декабре, 154 гола в ноябре, 152 гола в январе) и Горди Хоу (154 гола в январе и 151 гол в феврале).
Перед началом матча состоялась торжественная церемония, посвященная Овечкину, который ранее достиг отметок в 1500 матчей и 900 голов за карьеру в чемпионатах НХЛ. В мероприятии приняли участие президент "Кэпиталз" по хоккейным операциям Брайан Маклеллан и генеральный менеджер клуба Крис Патрик, мать и двукратная олимпийская чемпионка в составе сборной СССР по баскетболу Татьяна Овечкина, супруга хоккеиста Анастасия, а также сыновья Сергей и Илья, которые до церемонии поучаствовали в предматчевой разминке.
Форвард "Виннипега" Владислав Наместников заблокировал один бросок и провел три силовых приема.
"Вашингтон" одержал пятую победу в последних шести матчах чемпионата НХЛ. "Джетс" потерпели третье поражение подряд.
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Канадец из "Виннипега" стал 186-м вратарем, которому забил Овечкин
Вчера, 04:39
 
Хоккей Национальная хоккейная лига (НХЛ) Вашингтон Кэпиталз Виннипег Джетс Александр Овечкин Владислав Наместников
 
Матч-центр
 
