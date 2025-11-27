Гол Овечкина помог "Вашингтону" обыграть "Виннипег"

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" обыграли "Виннипег Джетс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
27 ноября 2025 • начало в 03:00
Завершен
06:38 • Джон Карлсон
14:21 • Якоб Чичрун
(Сонни Милано, Этен Франк)
25:22 • Александр Овечкин
45:25 • Коннор Макмайкл
19:38 • Габриэль Виларди
21:24 • Габриэль Виларди
55:11 • Марк Шайфеле
Встреча, которая состоялась в столице США, завершилась победой хозяев площадки со счетом 4:3 (2:1, 1:1, 1:1). В составе "Вашингтона" шайбы забросили Джон Карлсон (7-я минута), Джейкоб Чикран (15), российский нападающий Александр Овечкин (26) и Коннор Макмайкл (46). У "Виннипега" отличились Габриэль Виларди (20, 22) и Марк Шайфли (56).
Александр Овечкин провел на площадке 17 минут игрового времени, нанес три броска в створ ворот и применил один силовой прием. Благодаря заброшенной шайбе в матче с "Виннипегом" Овечкин достиг отметки в 150 голов, оформленных за карьеру в ноябрьских играх в чемпионатах НХЛ. Форвард "Вашингтона" стал третьим игроком в истории лиги, кому удалось забросить минимум по 150 шайб за карьеру в двух календарных месяцах и более. В марте Овечкин оформил 161 гол. Кроме россиянина это достижение покорилось Уэйну Гретцки (157 голов в декабре, 154 гола в ноябре, 152 гола в январе) и Горди Хоу (154 гола в январе и 151 гол в феврале).
Перед началом матча состоялась торжественная церемония, посвященная Овечкину, который ранее достиг отметок в 1500 матчей и 900 голов за карьеру в чемпионатах НХЛ. В мероприятии приняли участие президент "Кэпиталз" по хоккейным операциям Брайан Маклеллан и генеральный менеджер клуба Крис Патрик, мать и двукратная олимпийская чемпионка в составе сборной СССР по баскетболу Татьяна Овечкина, супруга хоккеиста Анастасия, а также сыновья Сергей и Илья, которые до церемонии поучаствовали в предматчевой разминке.
Форвард "Виннипега" Владислав Наместников заблокировал один бросок и провел три силовых приема.
"Вашингтон" одержал пятую победу в последних шести матчах чемпионата НХЛ. "Джетс" потерпели третье поражение подряд.